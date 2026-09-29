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高鐵塞爆 民眾：逃難返鄉太恐怖

聯合報／ 記者黃寅郭政芬葉德正張議晨周宗禎／連線報導
昨天收假日，高鐵超尖峰時段，車廂上站滿了人，有民眾驚見乘務人員及保全拿醫藥箱及食物趕往其他車廂，疑似有民眾昏倒。圖／讀者提供
昨天收假日，高鐵超尖峰時段，車廂上站滿了人，有民眾驚見乘務人員及保全拿醫藥箱及食物趕往其他車廂，疑似有民眾昏倒。圖／讀者提供

中秋連假最後一天，高鐵再爆大量收假人潮，儘管台灣高鐵在台中站成立「前進指揮所」，祭出台中北上南港自由座列車，但台中站乘客仍抱怨，「沒在月台排隊一小時，沒機會在台中『站』到台北」。高鐵左營站午後搭車人潮一度從月台溢到站內大廳，宛如大型「貪食蛇」現場。

對於交通部長陳世凱要大家選擇多元運具，不要全擠在高鐵，網路上也遭罵爆。有網友反批，「有哪一個交通運具是暢通的？」「我要是能知道現在哪個交通運具擁擠，我還會塞在路上嗎？」更質疑連假人潮本可預期，中央不應等到車站都擠爆，才要民眾自己想辦法分散，更不該把問題又丟回旅客。

記者實地觀察，台七十四快速道路往高鐵台中站的匝道，昨下午二時卅分開始塞車，車流緩慢，月台候車乘客更是大排長龍。乘客抱怨，「北上列車自由座早就客滿，台中站要上車只能消耗四分之一排隊人潮」，即使開放各節列車站票也難紓解，沒有在月台排隊一小時，根本上不了車。

到台中喝客戶喜酒的商務人士說，大家邊吃喜酒邊按手機買高鐵車票，還彼此問有沒有買到回程的車票？也有人怕趕不上車，離車站還有六百公尺就趕緊下車，乾脆走路進站趕車。

南部不少人因擔心北上人潮過多，昨提早出發，高鐵左營站早上就湧現大批旅客，搭車民眾一度從月台溢到站內大廳。高鐵台南站昨下午同樣滿滿人潮，有搭自由座的民眾在Threads表示，等了一小時廿分終於上了車。

民眾黨主席柯文哲昨天趕場輔選，乘客目擊他也站在高鐵自由座車廂門邊。柯文哲說，從「坐高鐵」變成「站高鐵」，但站立時間還可以忍受；連假常會發生類似情況，問題既已發生，就要思考下次如何改善。

林小姐回憶搭乘高鐵從南港要返回嘉義的過程，在南港站自由座就塞爆了，等了兩班車才好不容易擠上車，車上人多到像擠沙丁魚，連呼吸的空氣都很悶，快要窒息，有如逃難記般的返鄉歷程，實在太恐怖，她還看到疑似板橋站有擠不上車廂的一對父女累癱坐在月台地上，令人不忍。

針對陳世凱「國外也能坐鎮」，還要大家選擇多元運具，不要都搭高鐵，張姓乘客說，話雖說得通，但事關國人權益，不是應付重要假日該有的心態，交通部長應該看得嚴重點。

黃小姐指出，不是大家不願意搭其他交通工具，而是長距離南下，高鐵本就是不少人首選，「難道一句不要都搭高鐵，就可以把問題丟回給旅客嗎？」

她認為，既然連假疏運人潮中央都已預期，不是應提前做好準備與宣導，不要等到車站已擠爆，才叫民眾自己想辦法，「請問當時立刻轉戰台鐵、客運就上得了車嗎？」

高鐵 貪食蛇 台中

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