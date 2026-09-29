冷眼集／全線崩潰 乘客虛耗的時間成本找誰算

連假前夕高鐵南下運量衝上高峰之際，交通部長陳世凱、高鐵董事長史哲、台鐵董事長鄭光遠等都在國外。陳世凱返台後強調，「坐鎮過程不一定要在台灣」，被塞到一肚子火的民眾，最在意的恐怕從來不是部長人在哪裡，而是交通部何時才能讓連假交通疏運順暢。

今年中秋、教師節四天連假，交通部事前並非毫無預警。高公局預估連假首日南向交通量將達平日一點五倍；高鐵也規畫六天疏運、加開一七六班列車。然而疏運前夕人潮一湧入，高鐵車站仍被擠得水洩不通，甚至出現自由座旅客湧入商務車廂的亂象。

陳世凱強調，交通部持續掌握各項交通狀況，也把沒有旅客滯留當成疏運成果。但「沒有旅客滯留」只是疏運底線，民眾在車站大排長龍、國道陷入長時間壅塞、現場資訊與應變跟不上需求，民眾虛耗幾小時的時間成本找誰算？

連假期間，交通首長是不是在台灣，其實不是重點，確實不是什麼事都非要最高首長「親自坐鎮」，更何況，就算陳世凱已在國內「坐鎮」，昨天收假日高鐵還是擠爆，顯然問題是在：有沒有能做出關鍵的決策；類似問題不斷發生，請問陳世凱有想到什麼具體解方？交通部究竟指揮了什麼、改善了什麼？面對突發大量旅運需求時，跨運具調度啟動、現場亂象處理是否夠快夠即時？

更值得檢討的是，交通部不斷呼籲民眾使用多元運具，別把需求集中在單一運具，但高鐵、台鐵、國道客運與自行開車怎麼選？民眾各有所好，若高鐵太擠就要民眾改搭客運，當國道本身也是大型停車場，所謂「運具聯防」可能只是把旅客從一個塞點推向另一個塞點，就稱不上真正的分流。交通部要做的是事前先研擬能合縱連橫各運具相互支援的方案，更何況，交通部事先有做了什麼鼓勵大家分流的措施或宣導？被民眾罵翻，剛好而已。

除了事先統合，在民眾準備上路時，交通部提供的即時資訊到位嗎？現在網路及AI如此發達，交通部有善用嗎？

十月連假接踵而至。民眾不會管官員坐在哪張椅子上指揮，尤其當所謂的「坐鎮指揮」也不過是在LINE上接收各單位回報，民眾只在意自己回家的那條路順不順，交通部若還把「沒有旅客滯留」當作及格線，下一次疏運真正該重新部署的，恐怕是整套危機應變思維。