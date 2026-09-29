高鐵塞爆、國道狂堵…連假交通崩 民怨炸鍋

中秋四天連假高鐵塞爆、國道成大型停車場，全民出行成了「逃難記」，民怨炸鍋，直到昨天收假日，連假前出訪德國的交通部長陳世凱才露臉。陳世凱說，他在德國時都在線上坐鎮指揮，連假四天他人在台灣，「坐鎮不是一定要坐在辦公室」，交通部最大目標是不要讓旅客滯留，有達到這目標，他並呼籲民眾可多利用多元運具，不要都擠在單一運具上。

國道、高鐵上周四、連假前一晚就開始出現返鄉及出遊人潮。高鐵北部站點自由座人潮多到啟動進站管制，不僅自由座車廂上不去，由於高鐵開放商務車廂以外的車廂供自由座旅客站立，就連對號座旅客也因被人龍堵住，差點上不了車，也有事先購買對號車廂民眾，卻因車廂擠滿旅客難以動彈，被迫全程「罰站」。就連商務車廂也湧入自由座旅客，引發爭議，亂象百出。

車廂門擠到無法關閉

昨天收假，換成左營至台中的中南部車站湧入返回工作崗位的北上旅客，大批自由座旅客再度塞爆車站及月台，台中站可謂重災區。昨天下午台中高鐵站，許多人到了月台才發現北上自由座到台中之前就滿了，估計需在月台上排隊一小時以上才有機會從台中「站」回台北。

更有旅客表示，他從台南站上車，整個車廂都塞滿人，「車廂與車廂之間的門都無法關閉」。列車抵達嘉義站後，驚見二名高鐵人員及保全拿著醫藥箱及食物，從九號車廂頭一路穿越人潮奔往十號車廂，懷疑有乘客低血糖昏倒。

台中站緊急設指揮所

昨天中午過後，收假人潮持續湧入，高鐵台中站緊急成立前進指揮所，並將抵達台中的南下區間車直接停靠北上月台，縮短整備時間，並從嘉義發出北上列車紓解旅客，台鐵也臨時加開自彰化北上的列車，部分列車增停新烏日站。

塞兩小時進不了雪隧

高鐵塞爆，國道也不遑多讓。國道廿五日凌晨就開始湧現南下車流，台北到桃園、竹南，原本僅一個小時左右的車程，開了足足三個半小時。

國五往宜蘭的車潮更是廿四日晚間就湧現，許多用路人在網路貼文留言哀號「都塞二小時了，還進不了國五雪隧」，有人改走北宜公路一樣也遇到塞車，國五周日晚塞到昨天凌晨二點半才紓解龐大車流，但天一亮，繼續塞，民眾質疑交通部的疏運是怎麼做的？

交通部長陳世凱（右）和高鐵董事長史哲（左）出現在高鐵台中站一列正在清潔、空無一人的車廂，再度引發「擺拍」批評。圖／台灣高鐵提供

陳世凱視察被批擺拍

日前聯袂前往德國參加軌道站的陳世凱和高鐵董事長史哲昨天也現身高鐵台中站視察，出現一列正在清潔整備預計北上空無一人的高鐵車廂，再度引發「擺拍」批評。

連假交通崩潰，遭質疑人卻在國外，陳世凱說，廿四日的德國凌晨時間，他在交通的路上，一直在線上坐鎮指揮所有的疏運過程，連假四天他人也都在台灣，「坐鎮過程中不是一定要坐在辦公室」，交通部最大目標是「不要讓旅客滯留」，有達到這個目標。

陳世凱說，雙鐵運量創新高，不過廿四日、廿五日不管是在航空站、高鐵、台鐵、客運車站，每一站都有把所有旅客疏運完畢，所有轉運單位沒有任何旅客有滯留現象。

針對接下來雙十、光復節連假交通因應，陳世凱說，準備量能絕對足夠，不管是返鄉、出遊、返回工作地，所需的交通運具與量能都相當足夠且多元，希望大家可以使用多元運具，「不要都擠在同一個運具上」。