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急診待久比較安全？ 中國附醫團研究：風險沒比較低

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

許多民眾以為在急診待的時間愈久可能愈安全，其實不然，中國附醫團隊分析近三萬人非創傷性腹痛赴急診的成人患者，結果發現於急診停留時間（ＬＯＳ）少於九十六分鐘者，七十二小時內再返診及住院風險，反而比超過二一○分鐘者更低。

中國醫藥大學附設醫院急診部主治醫師吳師豪表示，這項研究分析近三萬名十八歲以上成人急診患者，主訴為非創傷性腹痛，排除惡性腫瘤、末期腎病、懷孕，及酒癮、藥癮、慢性胰臟炎等複雜共病的腹痛重複就醫患者，收案期間於二○二一年一月至二○二三年十二月底，以超過二一○分鐘為最長急診停留時間，少於九十六分鐘為最短急診停留時間。

該項研究發現，非創傷性腹痛患者七十二小時內再次返回急診比例為百分之三點四，其中百分之一點四屬於「高風險返診」，病人離開急診後再次回診且需要住院。此外，七十二小時內返診者年齡較大，且檢傷嚴重度也較高。相關成果刊登於今年九月國際醫學期刊「梅約醫院學報」。

吳師豪表示，部分急診病人認為「太快離開急診，會不會很危險？」、「待在急診愈久，應該愈安全」，甚至想在急診留觀至隔天等，但這項研究顯示，在急診待的時間愈久，返診率及返診後住院比率均為最高。

童綜合醫院急診部主任魏智偉表示，從醫師角度來看，如果能夠快速完成評估，判斷後確認不需進一步檢查，這代表目前沒有發現危及生命狀況，民眾不必因為很快返家而感到失望或不安。若九十分鐘內完成基本檢查，代表臨床評估相對單純；若需留觀二、三個小時，後續可能需到安排超音波、電腦斷層等檢查，代表臨床症狀較複雜，需較長時間完成評估。

風險 急診 患者

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