國泰人壽解密健康餘命 促跨界行動

國泰人壽舉辦「二○二六國泰人壽未來健康日」，並揭曉連續第三年發布的「國泰人壽二○二六保戶健康年報」，以近八百萬名保戶數據，首度從生命歷程解析長壽人生的健康與財務風險，成為首家了解自身保戶健康餘命的壽險公司。

活動邀請金管會副主委陳彥良、衛福部次長莊人祥、國健署副署長林莉茹，以及台大醫院、國泰醫院、Google、神坊資訊、住友生命等產官學及醫療、科技、保險領域代表，探討延長健康餘命與健康促進的跨界行動。

國壽總經理林昭廷表示，響應政府的「健康台灣」政策，期待透過「未來健康日」攜手國家、企業及所有合作夥伴，甚至保險同業，思考如何讓保戶、民眾能夠追求更長的健康餘命，擁有更好品質的生活。

國壽健康智庫從「國泰人壽二○二六保戶健康年報」中發現，從零歲起算，男性一生自費醫療與高齡照護之期望支出（非實際支出）約四一四萬元、女性約五五八萬元，其中高齡照護的期望支出占比超過五成，反映出長壽的財務挑戰。

國壽為此提出「提升健康餘命」三大行動。首先，健康要存；其次，醫療要備，定期盤點保障缺口，預留可即時運用的醫療準備金；最後，照護要談，在六十歲以前與家人討論未來，為長壽人生保留更多健康、自主選擇的空間。

國壽同步推出保險業界首創以小樹點作為外溢保單回饋，提醒國人留意健康風險，為自己量身打造健康目標，共創更健康的未來。