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植牙孤兒／跑台中植牙省40萬…他回台北找嘸牙醫接手

聯合報／ 記者廖靜清李樹人／台北報導

台北地區一顆植牙費用平均約在十萬至十二萬之間，但部分地區卻可能只需一半，甚至更低。為了省錢，陳先生於六年前從台北南下至台中某牙科診所植牙七顆，以為省下三四十萬元，但這一兩年牙冠脫落、植體搖晃，卻找不到一家牙科診所願意善後，只得一次次開車至台中。

據統計，台灣每年約植入五十萬支植牙植體，若以每人平均四支推算，一年約十二萬五千多人接受植牙。台灣口腔外科植體學會理事長蔡孝誠表示，二十多年前，牙醫師需花上很多時間向病人解釋什麼是植牙，如今情況完全不同，植牙幾乎成為缺牙重建的主流選項之一，很多病人一進診間直接提出植牙需求，另外一個重要問題就是一顆多少錢？

在植牙治療費用上，落差不小，有些診所一顆十二萬元，甚至更貴，還強調不能殺價，有些連鎖診所推出三、四萬元低價方案，在價格戰背後常浮現醫療品質、術後併發症及「原醫師不見了、其他醫師不敢接」等問題。

蔡孝誠表示，一般植牙費用包括植牙植體、植體手術、臨時假牙及牙冠製作等，但實際植牙費用需依照每位患者的口腔條件而定，若需補骨、補肉等手術，或是鼻竇增高、即拔即種等額外療程，費用更高，可能得多花三至四萬。

至於平價植牙，通常適用於骨頭條件良好、缺牙情況單純等患者，且多半搭配較入門或副廠植體，單價相對便宜。再者，部分連鎖診採取薄利多銷方式，以低價、保固作為號召，吸引患者，除了失敗風險較高，如果診所歇業、醫師離職，患者牙齒發生問題時，其他牙科醫師常以植體系統不同、規格不同，而婉拒接手後續醫療。

陳先生就是典型個案，在台中接受植牙，術後整牙、戴牙套，口腔被鐵線刺破，痛到沒法吃東西，在台北找到好幾家診所均被婉拒，幾乎找不到願意幫忙的醫師。最近一兩年，一兩顆植牙植體搖晃，或是牙冠脫落，同樣沒有牙醫師願意接手，只得開車或搭乘高鐵至台中原來牙科診所。

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