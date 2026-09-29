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植牙孤兒／衛福部補救 建植牙科專科醫師制度

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

台灣植牙市場蓬勃，費用不低，醫病糾紛層出不窮，為此，衛福部今年提出兩大補救措施，一為五月公告「人工植牙手術說明書」範本，要求術前評估，註記植牙植體資訊，強化病人知情同意及植體資訊保存。 七月起則建立「植牙科專科醫師」制度，強化醫師醫療技術。

依現行規定，醫療院所使用植入式醫療器材時，需在在病歷中詳細記載廠牌、型號及出廠批號；此外，植體本身屬醫療器材，從上市許可、進口製造到上市後安全監視，均受到相關管理及不良事件通報機制。但台灣迄今仍無一套完整的「植牙個案登錄制度」。

關鍵在於植牙屬於自費項目，牙醫師在執行植牙手術時，不太會將植體廠牌、哪個型號及批號等重要訊息註記患者的健保雲端病歷上。

為增加植牙資訊透明度，衛福部於今年五月公告新版「人工植牙手術說明書」範本，要求牙科醫師必須記載植體牙位、廠牌、型號及出廠批號，說明書一式兩分，其中一分交由患者保存。

「醫療器材管理法」第十九條規定，醫療器材商及醫事機構應建立、保存 產品來源及流向資料，衛福部口腔司表示，目前相關植體醫材來源等統計資料係由食藥署掌握，透過「人工植牙手術說明書」，更可掌握植體來源及流向、病歷登載及醫療器材安全監視。

另外，為了提升國內牙醫師植牙技術，衛福部七月正式公告「植牙科專科醫師甄審原則」、「植牙科專科醫師訓練機構認定基準」及「植牙科專科醫師訓練課程基準」，建立植牙科專科醫師制度，透過制度化訓練及甄審，強化植牙手術、贋復補綴及併發症處理能力。

衛福部 醫師 醫病

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