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植牙孤兒／低價植牙做一半 病患求助無門

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
以平價植牙、術後保固作為廣告號召的雅德思牙醫連鎖診所日前經營陷入危機，不少尚未完成植牙療程的患者求助無門，於網路社群設立救助平台。記者張文玠／攝影
以平價植牙、術後保固作為廣告號召的雅德思牙醫連鎖診所日前經營陷入危機，不少尚未完成植牙療程的患者求助無門，於網路社群設立救助平台。記者張文玠／攝影

主打平價植牙的「雅德思」牙科集團於八月爆發營運危機，不少植牙療程做到一半的病患求助無門，在社群平台成立「雅德思療程中斷患者互助平台」，成員超過兩百人。一名牙醫師說，依照行規，絕大部分同業不會接手照顧其他診所患者，這些個案恐成「植牙孤兒」。

「雅德思」牙醫集團曾獲「國家品牌玉山獎」，主打高品質、平價植牙，二○一二年於新北市五股區發跡，成立第一家牙科診所，二○二○年以「平價植牙三萬七起」為號召，迅速擴張規模，全盛時期直營與合作分院達三十二家，不料，上個月因營運不佳，逐一關門歇業，受影響患者眾多，有些還沒完成療程，有些術後出問題，將處處碰壁。

「植牙不是把植體鎖進骨頭，那麼簡單。」中華民國植牙醫學會理事長黃展德說，從術前評估、植體品牌與系統、醫師經驗，以及術後維護及善後，環環相扣，低價植牙看似省錢，若碰上診所歇業、醫師離職，患者可能淪為「植牙孤兒」。

補救工程複雜 只能求助大醫院

黃展德說，「植牙孤兒」如出現牙冠脫落、植體鬆動等問題，其他醫師就算想幫忙，也可能因植體系統、零件及工具不同而無法接手。臨床上植牙糾紛並不少見，有些患者植牙後幾年出現疼痛、不舒服，但此時可能找不到原來動手術的牙醫師。

中華民國口腔顎面外科學會理事長李曉屏表示，門診常遇到植牙失敗的患者，有些到處就醫，但大部分牙科診所不太願意受理，只能求助於大型醫院牙科部分，但掛號常是一號難求。即使有醫師願意接手補救，但工程複雜，必須拆除植體、重做補骨，若涉及神經損傷、鼻竇相通等問題，尤其「上顎竇受損」與「下齒槽神經傷害」，複雜度更高，重建療程通常超過半年，甚至長達一年。

植牙市場擴大 醫籲建協助機制

李曉屏表示，隨著植牙技術成熟，許多牙科診所為了搶奪客源，祭出「低價植牙、終身保固」等優惠，確實相當吸引人，但植牙仍是一項醫療手術，術前評估、醫師經驗、術後追蹤等三大要素缺一不可。如果術前治療計畫不完整，以及骨質條件、咬合、植體受力等方面異常，仍可能失敗。

隨著人口老化，缺牙患者愈來愈多，植牙市場持續擴大，李曉屏呼籲，衛福部、牙醫學會、公會及主管機關應積極提升醫師專業訓練，並建立更完整的衛教、轉介，以及患者術後遇到困境時，提供一個協助機制。

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