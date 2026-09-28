快訊

遭爆將廟方送的甘蔗「棄置廟旁」 蔣萬安親曝原因：已向董事長致歉

左營高鐵站午後塞爆…傍晚終於人少一點 女大生晚出門成功避人潮

乘客陳屍公車3天…駕駛過失致死罪起訴5萬交保 新店客運回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵收假人潮入夜後稍緩 陳世凱上午現身台中站視察新措施

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
交通部長陳世凱上午特別前往台中站視察，以及了解台中折返的清潔作業。圖／高鐵提供
交通部長陳世凱上午特別前往台中站視察，以及了解台中折返的清潔作業。圖／高鐵提供

秋節、教師節連假收假，台中高鐵站下午2時以後進入尖峰時間，返北的自由座乘客一度得在月台上排隊等候。據台鐵人員說，每小時加開的台中往台北列車紓緩了自由座乘客，因此入夜後感覺月台上排隊的人已略有減少，輸運應該可以逐漸紓緩。

交通部長陳世凱上午特別前往台中站視察，並聽取高鐵公司報告因應收假人潮採取兩項全新措施，以強化車組靈活運用，增加運量。陳世凱也特別視察台中折返的清潔作業，表示在新世代列車上線前，交通部將持續協調各運具進行「運具聯防」，以協助高鐵公司疏運旅客。

高鐵預估今日返回工作地點的人潮將越多，因此上午11時起就在高鐵台中站成立「前進指揮所」並對陳世凱簡報提出的兩項因應措施，分別是：

1.將8班行駛南港—台中的南下區間列車，於抵達台中時改停北上月台，如此可讓每班列車節省約1小時整備及折返時間。同時，可在超尖峰時段確保每小時均有一班北上、配置9節自由座的區間列車，可以快速疏解台中以北自由座人潮。

2.自今日下午1時起機動加開4班次、北上停靠沿途各站的全車自由座列車（商務車廂除外），其中兩班更首度從嘉義站發車，如此不僅可有效縮短嘉義、雲林、彰化等站自由座旅客的等待時間，也可以更快速疏解上述車站內的人潮，提升整體服務品質。

另外，交通部今日也協調台鐵增加5班列車停靠新烏日站（包含4班增停及1班加開），提供旅客更多元的北返選擇。

高鐵說，受到假期特性及全台天氣晴朗等因素影響，連假返鄉、出遊人潮顯著增加，一舉推升旅運需求再創高峰。但也呼籲乘客，自由座旅客請優先禮讓對號座旅客上車、列車到站時請保持車間玄關與車門動線暢通，以利其他旅客可以快速上、下車。此外，未購買商務車廂車票的旅客，請勿進入商務車廂內。

陳世凱 高鐵 台中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高鐵2新措施疏運收假尖峰 台中加速折返、首次全車自由座嘉義發車

新竹以南北返自由座至少等20分鐘 高鐵機動加開4班次

收假高鐵塞爆！台中站月台排長龍 乘客怨：沒等1小時上不了車

高鐵票搶不到別放棄！北漂族「凌晨刷到票」勸別賭自由座 收假超尖峰時段曝

相關新聞

人多到關不起門！超尖峰時段疑有乘客昏倒 高鐵人員急拿醫藥箱奔往

中秋連假首日高鐵塞爆、國道成大型停車場，出遊返鄉成全民忍耐「逃難記」，今天是收假日，下午返回工作地的搭車人潮及車潮逐漸湧現，有民眾在高鐵「超尖峰時段」乘車，並指出人數多到車廂與車廂之間的門無法關閉，甚至疑似有人昏倒，驚見乘務人員及保員拿醫藥箱趕往10號車廂。

影／連假最後一天…高鐵台南站售票口沒排隊！全站只有一處湧排隊人潮

中秋連假最後一天，高鐵台南站人潮洶湧，車站電梯總是擠滿人，但下午五點平日也屬尖峰時段、各售票口只有零星買票旅客，全站只有一個地方有長長排隊人潮，就是高鐵便當攤位。

中秋教師連假高鐵湧人潮 旅客：交通部長在不在沒有差

中秋教師四天連假今尾聲，不同前幾次的假期，台北市相關轉運站、高鐵站都出現人潮。民眾表示，發現人潮多，所以刻意避開尖峰期。至於交通部長陳世凱目前正在德國柏林未坐鎮，民眾認為，有沒有在其實沒有太大感覺。

收假日車潮湧現！國道下午爆3追撞事故 車輛回堵影響車流

今天是中秋、教師節連假收假日，下午返回工作地的車潮湧現，包含國1北向新竹至湖口、國3龍潭至鶯歌系統、國5北向宜蘭至坪林等均出現車多壅塞情況，截至今下午5時止，國道交通量為72.5百萬車公里，預估今日交通量為105百萬車公里，仍在預期範圍。

收假高鐵塞爆！台中站月台排長龍 乘客怨：沒等1小時上不了車

中秋、教師節連假最後一天，台中高鐵站下午2時30分車流陸續顯現，車站內人潮也逐漸增多，但有乘客反映，雖然自由座買得到票，但是卻根本上不了車，只能在月台上等。不過，高鐵解釋，如果是南部發車的車因站搭的人多，可能上不去，但從台中發車的每列車有9節車廂是自由座，輸運沒有問題，大家都搭得到車。

中秋搭高鐵如逃難…塞爆差點回不了家 民怒：交通部長還在講「幹話」

中秋、教師節連假，高鐵塞到爆，搭乘高鐵從南港要返回嘉義的林小姐指出，南港第一站自由座當天塞爆了，等了二班車才好不容易擠上車，一上車人多到像擠沙丁魚毗鄰而站，連呼吸的空氣都很悶，令人快窒息，已經很久未曾遇過這種景象，有如逃難記般的返鄉歷程，實在太恐怖了！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。