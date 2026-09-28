高鐵收假人潮入夜後稍緩 陳世凱上午現身台中站視察新措施

秋節、教師節連假收假，台中高鐵站下午2時以後進入尖峰時間，返北的自由座乘客一度得在月台上排隊等候。據台鐵人員說，每小時加開的台中往台北列車紓緩了自由座乘客，因此入夜後感覺月台上排隊的人已略有減少，輸運應該可以逐漸紓緩。

交通部長陳世凱上午特別前往台中站視察，並聽取高鐵公司報告因應收假人潮採取兩項全新措施，以強化車組靈活運用，增加運量。陳世凱也特別視察台中折返的清潔作業，表示在新世代列車上線前，交通部將持續協調各運具進行「運具聯防」，以協助高鐵公司疏運旅客。

高鐵預估今日返回工作地點的人潮將越多，因此上午11時起就在高鐵台中站成立「前進指揮所」並對陳世凱簡報提出的兩項因應措施，分別是：

1.將8班行駛南港—台中的南下區間列車，於抵達台中時改停北上月台，如此可讓每班列車節省約1小時整備及折返時間。同時，可在超尖峰時段確保每小時均有一班北上、配置9節自由座的區間列車，可以快速疏解台中以北自由座人潮。

2.自今日下午1時起機動加開4班次、北上停靠沿途各站的全車自由座列車（商務車廂除外），其中兩班更首度從嘉義站發車，如此不僅可有效縮短嘉義、雲林、彰化等站自由座旅客的等待時間，也可以更快速疏解上述車站內的人潮，提升整體服務品質。

另外，交通部今日也協調台鐵增加5班列車停靠新烏日站（包含4班增停及1班加開），提供旅客更多元的北返選擇。

高鐵說，受到假期特性及全台天氣晴朗等因素影響，連假返鄉、出遊人潮顯著增加，一舉推升旅運需求再創高峰。但也呼籲乘客，自由座旅客請優先禮讓對號座旅客上車、列車到站時請保持車間玄關與車門動線暢通，以利其他旅客可以快速上、下車。此外，未購買商務車廂車票的旅客，請勿進入商務車廂內。