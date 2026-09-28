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謝文明「螳螂」 摘渥太華動畫影展最佳短片大獎

中央社／ 台北28日電
台灣導演謝文明過往作品屢次亮相於國際，如2020年作品「夜車」獲薩格勒布動畫影展首獎，並摘下日舞影展最佳動畫短片評審團獎取得奧斯卡候選資格，以及入圍安妮獎。圖／謝文明提供（中央社）
台灣導演謝文明過往作品屢次亮相於國際，如2020年作品「夜車」獲薩格勒布動畫影展首獎，並摘下日舞影展最佳動畫短片評審團獎取得奧斯卡候選資格，以及入圍安妮獎。圖／謝文明提供（中央社）

加拿大渥太華國際動畫影展於當地時間27日頒獎，最佳動畫短片大獎由台灣導演謝文明執導的「螳螂」摘下，該片由台灣、香港團隊共製，謝文明表示，他特別感謝所有幫助他的夥伴。

渥太華國際動畫影展是全球三大動畫影展之一，謝文明也曾以作品「夜車」摘下同為三大動畫影展之一的薩格勒布國際動畫影展短片首獎。「螳螂」獲得渥太華動畫影展，已有角逐2027年奧斯卡最佳動畫短片資格。

謝文明今天向中央社記者表示，「夜車」是角色眾多的故事，在做完「夜車」後，他想要創作一部聚焦在一個角色發揮的作品，美麗、危險、脆弱卻又強大的母親，就是「螳螂」想呈現的，每一幀都以鉛筆繪製，一顆鏡頭需要1星期完成，最終完成18分鐘短片，前後花了近4年時間。

「螳螂」由香港導演楊凡監製，也是謝文明在渥太華動畫影展舞台上領獎時感謝的一大功臣，他說，楊凡導演是他的恩師，從故事發想、電影製作到剪接等每一步，都有楊凡導演手把手的指導與監督，在他迷失於故事中的時候，楊凡導演與編劇詹傑往往協助他去蕪存菁，甚至創作過程中，楊凡導演也常常慷慨贊助，「不然我做到一半就沒錢了」。

詹傑、製片暨美術吳羽柔還有動畫師鍾劭君等近40名台灣動畫團隊，也是「螳螂」幕後功臣，謝文明說，「螳螂」在設定初時，便希望打造前所未有的華麗又殘酷的世界，為了呈現鉛筆質感，上色團隊需要如刺繡般完成每一幀畫面，「靠他們的付出，我們才能贏得國際首獎的掌聲。」

謝文明說，此次聲音設計則是由音效大師杜篤之操刀，並集結實力派演員陳淑芳、陳竹昇、陳雪甄聲演角色。成果18分鐘的短片，演員們幕後一坐就是好幾個小時，還與他認真討論角色心境，當他苦惱故事中小男孩的配音時，全靠陳雪甄引導她的兒子協助出演。

謝文明回憶，在獲知拿下本屆最大首獎當下，情緒非常激動，「因為我想到有這麼多人幫忙，有這麼多人對這部片的付出，是很感動的。」他也提到一路創作以來，是靠文化部協助才能逐步走到國際，近期文策院也會協助，繼續為「螳螂」在國際造勢，希望爭取入圍奧斯卡。

「我在得獎的現場也有幾個在外地求學的台灣學生，他們看到後，覺得台灣可以在世界舞台上得大獎好感動，也為我開心。」謝文明說，這次是與香港團隊合作的作品獲獎，世界也能因此看到台灣的優秀，許多創意可以走上國際，如同動畫，一直是沒有邊界的藝術表演。

加拿大渥太華國際動畫影展於當地時間27日頒獎，最佳動畫短片大獎由台灣導演謝文明執導的「螳螂」摘下。圖／謝文明提供（中央社）
加拿大渥太華國際動畫影展於當地時間27日頒獎，最佳動畫短片大獎由台灣導演謝文明執導的「螳螂」摘下。圖／謝文明提供（中央社）

影展 動畫 導演 奧斯卡

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