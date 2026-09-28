台灣首次成焦點國 里昂插畫藝術節落幕吸1.3萬人次

第4屆里昂國際插畫藝術節當地時間27日落幕，為期2天的藝術節共吸引近1.3萬人次入場。特別的是，今年台灣成為藝術節首個焦點國，里昂市長杜塞也特別到訪。

文化部今天發布新聞稿表示，第4屆里昂國際插畫藝術節正式登場前，主辦單位25日晚間舉辦開幕晚會暨「台灣之夜」，為駐法國台灣文化中心與法國視覺文化機構KIBLIND共同推出的「Focus Taïwan」活動單元揭開序幕。

駐法國代表處代表郝培芝於會中致詞表示，台灣與法國雖然相隔遙遠，卻共享一項重要信念，「創作在自由與交流中蓬勃發展」，期盼法國觀眾透過不同藝術家的作品，看見台灣不只一種面貌，而是一個多元、開放、民主且珍視創作自由的社會。

KIBLIND創辦人暨里昂插畫藝術節總監尚．土赫（Jean Tourette）分享，從過去數年邀請台灣藝術家參與藝術節，到親自走訪台灣並與創作者及藝文機構交流，他深刻感受到台灣城市風景及當代插畫的多樣性與活力。今年進一步推出「Focus Taïwan」，正是希望透過不同媒材及創作者的視角，讓法國民眾更深入認識台灣。

Focus Taïwan集結6名台灣藝術家，透過插畫、動畫、駐村創作、VR沉浸式影像、音樂及跨域演出，展現台灣當代圖像藝術的多元樣貌。里昂市長格雷戈里．杜塞（Grégory Doucet）27日特別到訪，親自感受台灣創作的蓬勃活力。

旅居倫敦的台灣插畫家黃大為（David Huang）獲邀擔任此次大會主視覺創作者之一。杜塞到訪藝術節時，也出席黃大為的大師班，透過黃大為的分享，進一步認識台灣的創作環境，對台灣藝術生態的豐富與多樣留下深刻印象。

駐法國台灣文化中心表示，從連續3年台灣藝術家獲選參與IF主視覺創作，到今年台灣成為藝術節首個焦點國，雙方合作再次向前邁進。期待延續這份在里昂相遇而生的連結，陪伴更多台灣創作者走向法國及歐洲，與不同文化背景的藝術家及專業夥伴交流、激盪，也讓一場藝術節的相遇，成為更多創作對話與合作的開始。