收假日車潮湧現！國道下午爆3追撞事故 車輛回堵影響車流

今天是中秋、教師節連假收假日，下午返回工作地的車潮湧現，包含國1北向新竹至湖口、國3龍潭至鶯歌系統、國5北向宜蘭至坪林等均出現車多壅塞情況，截至今下午5時止，國道交通量為72.5百萬車公里，預估今日交通量為105百萬車公里，仍在預期範圍。

收假日車潮湧現，也出現多起追撞事故，交通部高公局指出，今下午1時22分，於國1北向222.8公里處，發生4輛小客車追撞事故；下午2時40分，於國1北向146.4公里處，發生3輛小客車追撞事故；下午4時30分，於國1南向268.9公里處，發生4輛小客車追撞事故，均導致車輛回堵影響整體車流。

高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，勿過度倚賴輔助駕駛系統，更不可超速行駛，以確保行車安全。

國1北向146.4公里處事故。圖／交通部高公局提供