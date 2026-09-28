高鐵2新措施疏運收假尖峰 台中加速折返、首次全車自由座嘉義發車

因應中秋、教師節連假收假人潮，高鐵公司今成立「前進指揮所」，同時宣布採取2措施，包含8班南港至台中南下列車，抵達台中時改停北上月台，節省約1小時折返時間；機動加開全車自由座列車，其中2班首度從嘉義站發車。

高鐵公司表示，受到假期開始運量即破紀錄影響，預估今天越晚返回工作地點的人潮將越多，自今上午11時起在台中站成立「前進指揮所」，並採取2項全新措施。

一、 在規畫本次疏運加班車班表時，將8班行駛南港至台中的南下區間列車，於抵達台中時改停北上月台，可讓每班列車節省約1小時整備及折返時間。同時，可在超尖峰時段，確保每小時均有1班北上、配置9節自由座的區間列車，可快速疏解台中以北自由座人潮。

二、 自今日13時起機動加開4班次、北上停靠沿途各站的全車自由座列車（商務車廂除外），其中2班更首度從嘉義站發車，不僅可有效縮短嘉義、雲林、彰化等站自由座旅客的等待時間，也可以更快速疏解上述車站內的人潮，提升整體服務品質。

高鐵表示，盼透過上述措施，進一步強化車組靈活運用、加速台中站折返整備作業，在新車上線前創造餘裕運能，以紓解收假尖峰時段人潮，縮短自由座旅客等候時間。

另外，交通部長陳世凱今也前往視察上述台中折返清潔對提升運能效率的影響。他表示，在新世代列車上線前，交通部將持續啟動「運具聯防」，今日也協調台鐵增加5班列車停靠新烏日站，包含4班增停及1班加開，提供旅客更多元的北返選擇。

高鐵分析，今年受到假期特性及全台天氣晴朗等因素影響，返鄉、出遊人潮顯著增加，一舉推升旅運需求再創高峰。因應今日收假可能再度湧現大量人潮，高鐵員工將堅守崗位、全力投入，協助旅客分流搭乘，盼讓高鐵列車高運量、速度快的運具特性能夠充分發揮，讓大量旅客能夠盡快抵達目的地，以有效緩解西部走廊交通壅塞的狀況。

另外，高鐵各車站已規畫自由座與對號座分流排隊動線，將依旅客前往目的地引導旅客分流搭乘，敬請配合站務人員指引，依序乘車，節省時間。

同時，高鐵呼籲，自由座旅客應優先禮讓對號座旅客上車、列車到站時請保持車間玄關與車門動線暢通，以利其他旅客可以快速上、下車；未購買商務車廂車票的旅客，請勿進入商務車廂內。

高鐵強調，因應中秋節及教師節假期疏運（9月24日至9月29日）期間人潮，「現有34組列車全數出動」，用最大運能服務旅客順利返鄉、歡慶秋節。

6天共加開176班次列車（南下70班、北上106班），期間並機動加開7班全車自由座列車（商務車廂除外），以全力疏運旅客，總計6天提供1157班次的旅運服務。

在此同時，台灣高鐵自日本最新引進的N700ST新世代列車，也已陸續運抵台灣，刻正積極進行各項必要的安全測試，高鐵公司將全力確保新車引進順利並如期完成；首批N700ST列車，預計明年7月正式上線營運，屆時將用更大運能，提供旅客更加舒適、充裕的旅運服務。