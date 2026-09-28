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收假高鐵單日34.8萬人次創高 交通部要求檢視自由座、候車資訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中秋節、教師節四天連假28日進入收假高峰，交通部持續啟動多運具分流，高鐵今天下午再視人潮加開4列北上列車，整體連假共加開62列次；台鐵也再加開彰化至七堵1列自強號及1列區間快車，並增加2列自強號增停新烏日站。國內空運方面，截至今日下午2時30分共飛航1,199架次、疏運近8.4萬人次，平均每日1.8萬人次，較去年增加約10%，目前僅金門、澎湖尚有零星候補旅客。

交通部表示，此次連假旅運需求集中，高鐵9月24日單日載客量達34.8萬人次，創歷史新高。因應今日收假北返人潮，交通部長陳世凱中午前往高鐵台中站前進指揮所，了解高鐵月台旅客服務、列車清潔整備及車站人流疏導，並要求持續掌握現場人流及運能，透過多元運具分流旅客。

高鐵表示，整體疏運期間原訂加開58列次，包括北上42列、南下16列，今天下午再視人潮臨時增開4列北上列車，總計加開62列次。台中站每小時均有發車、各站停靠列車，自由座最多擴增至9節，以協助中南部旅客北返。

台鐵部分，原已安排彰化至七堵區間快車，並安排4列新自強號增停新烏日站；今天下午再加開彰化至七堵1列自強號及1列區間快車，同時增加2列自強號增停新烏日站，總計6列自強號增停新烏日站，協助北返旅客分流。

陳世凱表示，這次高鐵運量創新高，除要先把收假人潮順利送回工作地點，疏運結束後也將請高鐵公司檢視自由座安排、候車動線、現場資訊及運能配置，在運能最大化的同時，持續提升旅客乘車體驗。

交通部政務次長陳彥伯、伍勝園下午接力在高鐵台中站前進指揮所坐鎮，持續掌握高鐵、台鐵疏運及應變情形。兩人並指示，各運輸單位應提高旅運高峰預警敏感度，及早研判並採取行動，預先規劃備援運能及加班車方案，縮短應變時間；針對自由座排隊，也將持續強化現場管制與引導，並研議提供預估候車時間等資訊。

空運方面，民航局表示，今年中秋及教師節連假國內航線整體運能較去年增加14%。截至今日下午2時30分，共飛航1,199架次、疏運近8.4萬人次，平均每日載運1.8萬人次，較去年增加約10%；其中9月24日及今天預估單日約2.1萬人次，為此次假期運量高峰。

民航局表示，連假期間雖有部分航班受到天候及調度影響異動，但整體疏運平穩。9月24日及27日部分離島航班受天候影響取消時，也立即啟動疏運機制，宣導旅客改搭船班，並協調相關單位協助旅客返鄉。

截至今日下午6時，馬祖旅客已全部疏運完畢，金門及澎湖仍有零星候補旅客，民航局表示，以目前航空公司運能，預計可順利完成疏運。

公路部分，高公局與公路局持續透過聯合疏運機制掌握國道及省道路況。西部國道整體大致正常，國5北返車流較為集中，持續透過匝道儀控及大客車優先通行等措施疏運；省道、國道客運及離島空運也同步掌握收假人潮。

交通部表示，高鐵、台鐵及公路局已共同進駐前進指揮所，必要時啟動跨運具聯防，依現場需求即時調整運能、分散旅客。陳世凱強調，「連假還沒結束，疏運就還沒結束」，交通部將持續掌握各運輸系統，直到最後一波旅客順利完成疏運。

高鐵 自由座 交通部

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