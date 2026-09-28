中秋連假急診患者增！單一醫院1天逾500人 不少人烤肉後腹痛、腹瀉

中秋連假，民眾吃烤肉常有急性腹痛等問題，但許多基層診所關診，造成醫院急診就醫患者增加。中國醫藥大學附設醫院急診部主治醫師吳師豪說，昨急診全天湧進500多名病人，包括急重症及很多人吃烤肉後出現腹痛、腹瀉等患者，醫護人員負擔不小。衛福部醫福會也表示，其所屬22家醫院 (不含精專療養院），為確保中秋連假醫療不中斷，透過每日監測機制，即時掌握急診留觀、住院等待及一般急性病床收治情形。

吳師豪說，民眾腸胃炎到急診就醫，一方面是假日診所休診，且真的很不舒服，另也有休克等重症患者，而醫院急診的存在就是為了幫助民眾，讓病人的擔心可以得到化解。因此，急診醫師收治病人時，首先會排除主動脈剝離、腸阻塞等嚴重疾病，並針對病人病情有所疑慮時，就會進一步安排許多檢查。

以腸胃炎來說，若經超音波檢查，患者已出現脫水狀況，醫師就會給予點滴治療，但若心跳、呼吸等徵象檢查正常，這時病人回家也沒有什麼危險，就會讓病人回家。吳師豪說，當醫師判斷病人可以回家，它的準確性其實是還蠻高的，特別是最近感染流感與新冠等病人開始增加，長時間待在醫院其實很容易會再被傳染。

但臨床上也遇到很多病人，當醫師解釋說，依目前病情應要留院觀察，或預期病情可能變差，只是還沒檢查出來，但病人會說，現在感覺都正常，就要回家。吳師豪指出，事實上有很多疾病用檢查數據看不出來，醫師必須用手觸診，並觀察病人表情、臉色，然後詢問病史等都是很有價值的診斷。

中秋連假，衛福部部立醫院及分院也為提供民眾就醫需求，規畫4天假期的門、急、住診服務，除急診及住院醫療維持24小時正常運作，部分也開設內科、家醫科、兒科及慢性病等門診。衛福部醫福會執行長林慶豐說，經最新統計，9月25至27日門診就醫為1萬780人次、急診7998人次，讓有醫療需求的民眾獲得即時服務。

衛福部統計，截至今天上午9時統計，22家醫院急性一般病床數共5746床，當日可收治病人的病床數為4744床，可收治病床比例達82.5%。

林慶豐表示，連假期間，民眾的醫療需求可能因假期活動、旅遊及季節性疾病等因素產生變化，因此要求所屬醫院持續落實急診、住院及病床量能監測，若遇急診大量病人湧入或住院需求增加，更規畫依病人病情及醫療量能進行床位調度，必要時啟動相關應變機制。

林慶豐提醒，民眾如有緊急傷病情形，應依病情需要選擇適當醫療院所；若屬危急或有生命危險之情況，應立即撥打119請求救護。對於一般輕症或非緊急醫療需求，則可善用鄰近診所、基層醫療院所等醫療資源，或是六都開設的「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」共13個據點，UCC今上午8時至晚上24時亦提供服務，讓急診醫療量能優先提供給真正有急迫醫療需求的病人。