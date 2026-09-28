左營高鐵站午後塞爆…傍晚終於「人少一點」 女大生晚出門成功避人潮

今天為中秋4天連假收假日，高鐵左營站今天中午過後湧現人潮，有網友拍下左營站大廳照片，可見人潮自月台溢到大廳，自嘲「沒買票的人終究還是會受懲罰」，林姓女大生下午5點半快6點到左營站，人潮已無中午多，現場買票後直下月台，僅等候半小時就成功上車，還能找到座位「晚點出門果然是對的。」

連假收假日當天，左營高鐵站從早上就開始出現大批旅客，不少人因擔心北上人潮過多而決定提早出發，林姓女大生擔心人擠人，選在下午5時許從家中出發，抵達高鐵站時人潮已經稍微緩解。

她說，售票處跟大廳人潮還好，不需要排隊買票，不過6點到月台時排隊要繞3圈，她跟男友分兩個月台排隊，看哪邊較快紓解就改到那個月台上車；原本預計要很晚才能搭到車，但月台排隊狀況還好，在月台等半小時就順利上車，選擇晚點出門果然沒錯。

高鐵公司預估當日下午2點至晚上7點為尖峰時段，出動大批工作人員疏運，除開加班車外，另加開全車自由座列車投入疏運。