連假第3天樂園旅客衝破8萬人 較去年同期飆長158.85％

今天是中秋、教師連假收假日，家庭客出遊熱度不但沒有退，主題樂園人潮甚至比前一天還多。交通部觀光署統計，9月27日全台主題樂園共吸引8萬848人次，較9月26日的7萬8523人次再增加2325人，約成長3%；若和去年中秋連假同序日3萬1233人次相比，更大增158.85%。

觀光署指出，從單一樂園來看，義大世界以1萬4288人次居首，麗寶樂園1萬3462人次居次，小人國6671人次、六福村6210人次、劍湖山世界4519人次；另外九九峰動物樂園4108人次、尚順育樂世界3900人次、頑皮世界3672人次、遠雄海洋公園3314人次，也都吸引家庭與團體旅客。

家庭出遊需求旺，但玩法已不只大型樂園。9月27日日月潭伊達邵地區單日1萬1238人次，碼頭、商圈及月老文化季活動現場都能看到親子旅客；東北角舊草嶺自行車道有不少家庭騎乘，花東縱谷鯉魚潭則有船艇與水域活動，阿里山森林鐵路也有家長帶著孩子搭火車、逛山城。

觀光署分析，這種「樂園＋戶外體驗」並行的現象，顯示家庭客並非只選單一產品，而是會依天候、活動及旅伴年齡安排不同玩法。連假第3天樂園總人次還能高於第2天，也反映家庭旅遊並沒有只集中在假期前段，而是延續到收假前一天。

觀光署表示，對國旅市場而言，親子與家庭客的穩定需求仍是重要支柱；而自行車、水域、鐵道、地方活動等產品愈來愈完整，也讓家庭旅行有更多不只「進樂園」的選擇。

寶探索樂園搶救地心。圖／交通部觀光署提供

麗寶探索樂園入口。圖／交通部觀光署提供

小人國模型展示區。圖／交通部觀光署提供

伯朗大道。圖／交通部觀光署提供

草嶺親子。圖／交通部觀光署提供