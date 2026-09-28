開工日天氣熱！雙北等11縣市防高溫 10月1日東北季風影響轉雨

明天迎來中秋連假結束後的開工日，氣象署提醒大台北等11縣市防攝氏36度高溫；預估10月1日起東北季風影響，迎風面轉雨；10月4至6日水氣再增、雨區擴大。

中央氣象署預報員蔡伊其告訴中央社記者，30日前天氣變化不大，各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨；各地高溫約32至35度，局部地區仍要注意攝氏36度以上高溫。

氣象署並發布高溫資訊，明天台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、屏東縣及花蓮縣留意局部高溫達36度以上。

蔡伊其表示，10月1日東北季風增強並影響至2日，基隆北海岸及宜花地區有局部短暫陣雨，其中宜蘭留意局部較大雨勢，午後南部地區及各山區有局部短暫陣雨；3日東北季風稍弱，水氣稍減少；4至6日東北季風再增強，且水氣增加，雨區擴大為北部及東半部地區，午後南部地區及各山區有局部短暫陣雨；7日水氣減少、降雨範圍略減。

氣溫方面，蔡伊其指出，10月1日起東北季風影響，北部、東半部高溫略降至30、31度，中南部約32、33度；低溫部分，10月1日起北部、東半部23、24度，中南部地區約24、25度。

蔡伊其提醒，30日前適逢年度大潮，新北至彰化沿海及澎湖在滿潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易、局部淹水現象。

蔡伊其說，今年第25號颱風舒力基雖然短暫增強為強烈颱風，但今天白天就減弱為中颱，預測未來3、4天會持續減弱，並變性為溫帶氣旋，在日本南方海面朝東北方向移動，中心不會登陸日本，對台也無影響。

蔡伊其提到，目前觀察在關島東方海面仍有雲簇醞釀發展，但各國預測分歧，需持續觀察。