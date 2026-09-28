快訊

遭爆將廟方送的甘蔗「棄置廟旁」 蔣萬安親曝原因：已向董事長致歉

左營高鐵站午後塞爆…傍晚終於人少一點 女大生晚出門成功避人潮

乘客陳屍公車3天…駕駛過失致死罪起訴5萬交保 新店客運回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

開工日天氣熱！雙北等11縣市防高溫 10月1日東北季風影響轉雨

中央社／ 台北28日電
明天迎來中秋連假結束後的開工日，氣象署提醒大台北等11縣市防攝氏36度高溫；預估10月1日起東北季風影響，迎風面轉雨；10月4至6日水氣再增、雨區擴大。聯合報系資料照
明天迎來中秋連假結束後的開工日，氣象署提醒大台北等11縣市防攝氏36度高溫；預估10月1日起東北季風影響，迎風面轉雨；10月4至6日水氣再增、雨區擴大。聯合報系資料照

明天迎來中秋連假結束後的開工日，氣象署提醒大台北等11縣市防攝氏36度高溫；預估10月1日起東北季風影響，迎風面轉雨；10月4至6日水氣再增、雨區擴大。

中央氣象署預報員蔡伊其告訴中央社記者，30日前天氣變化不大，各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨；各地高溫約32至35度，局部地區仍要注意攝氏36度以上高溫。

氣象署並發布高溫資訊，明天台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、屏東縣及花蓮縣留意局部高溫達36度以上。

蔡伊其表示，10月1日東北季風增強並影響至2日，基隆北海岸及宜花地區有局部短暫陣雨，其中宜蘭留意局部較大雨勢，午後南部地區及各山區有局部短暫陣雨；3日東北季風稍弱，水氣稍減少；4至6日東北季風再增強，且水氣增加，雨區擴大為北部及東半部地區，午後南部地區及各山區有局部短暫陣雨；7日水氣減少、降雨範圍略減。

氣溫方面，蔡伊其指出，10月1日起東北季風影響，北部、東半部高溫略降至30、31度，中南部約32、33度；低溫部分，10月1日起北部、東半部23、24度，中南部地區約24、25度。

蔡伊其提醒，30日前適逢年度大潮，新北至彰化沿海及澎湖在滿潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易、局部淹水現象。

蔡伊其說，今年第25號颱風舒力基雖然短暫增強為強烈颱風，但今天白天就減弱為中颱，預測未來3、4天會持續減弱，並變性為溫帶氣旋，在日本南方海面朝東北方向移動，中心不會登陸日本，對台也無影響。

蔡伊其提到，目前觀察在關島東方海面仍有雲簇醞釀發展，但各國預測分歧，需持續觀察。

高溫 東北季風 雙北 氣象署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

周四起東北季風增強北部、東半部轉雨 一張圖看雨怎麼下

連假最後一日天氣穩定！下周四起東北季風增強 部分地區易有陣雨

把握好天氣！周四起東北季風增強 北部、東半部轉雨連下一周

連假收假日天氣穩定 這日起變天「2地降雨機率增加」

相關新聞

人多到關不起門！超尖峰時段疑有乘客昏倒 高鐵人員急拿醫藥箱奔往

中秋連假首日高鐵塞爆、國道成大型停車場，出遊返鄉成全民忍耐「逃難記」，今天是收假日，下午返回工作地的搭車人潮及車潮逐漸湧現，有民眾在高鐵「超尖峰時段」乘車，並指出人數多到車廂與車廂之間的門無法關閉，甚至疑似有人昏倒，驚見乘務人員及保員拿醫藥箱趕往10號車廂。

影／連假最後一天…高鐵台南站售票口沒排隊！全站只有一處湧排隊人潮

中秋連假最後一天，高鐵台南站人潮洶湧，車站電梯總是擠滿人，但下午五點平日也屬尖峰時段、各售票口只有零星買票旅客，全站只有一個地方有長長排隊人潮，就是高鐵便當攤位。

中秋教師連假高鐵湧人潮 旅客：交通部長在不在沒有差

中秋教師四天連假今尾聲，不同前幾次的假期，台北市相關轉運站、高鐵站都出現人潮。民眾表示，發現人潮多，所以刻意避開尖峰期。至於交通部長陳世凱目前正在德國柏林未坐鎮，民眾認為，有沒有在其實沒有太大感覺。

收假日車潮湧現！國道下午爆3追撞事故 車輛回堵影響車流

今天是中秋、教師節連假收假日，下午返回工作地的車潮湧現，包含國1北向新竹至湖口、國3龍潭至鶯歌系統、國5北向宜蘭至坪林等均出現車多壅塞情況，截至今下午5時止，國道交通量為72.5百萬車公里，預估今日交通量為105百萬車公里，仍在預期範圍。

收假高鐵塞爆！台中站月台排長龍 乘客怨：沒等1小時上不了車

中秋、教師節連假最後一天，台中高鐵站下午2時30分車流陸續顯現，車站內人潮也逐漸增多，但有乘客反映，雖然自由座買得到票，但是卻根本上不了車，只能在月台上等。不過，高鐵解釋，如果是南部發車的車因站搭的人多，可能上不去，但從台中發車的每列車有9節車廂是自由座，輸運沒有問題，大家都搭得到車。

中秋搭高鐵如逃難…塞爆差點回不了家 民怒：交通部長還在講「幹話」

中秋、教師節連假，高鐵塞到爆，搭乘高鐵從南港要返回嘉義的林小姐指出，南港第一站自由座當天塞爆了，等了二班車才好不容易擠上車，一上車人多到像擠沙丁魚毗鄰而站，連呼吸的空氣都很悶，令人快窒息，已經很久未曾遇過這種景象，有如逃難記般的返鄉歷程，實在太恐怖了！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。