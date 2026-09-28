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新竹以南北返自由座至少等20分鐘 高鐵機動加開4班次

中央社／ 台北28日電
今天是連假收假日，高鐵從新竹以南北返的自由座旅客，至少要等20分鐘以上。高鐵下午起機動加開4班次北上各站停靠的全車自由座（商務車廂除外），其中2列次首度從嘉義站發車。示意圖。圖／聯合報系資料照
今天是連假收假日，高鐵從新竹以南北返的自由座旅客，至少要等20分鐘以上。高鐵下午起機動加開4班次北上各站停靠的全車自由座（商務車廂除外），其中2列次首度從嘉義站發車。示意圖。圖／聯合報系資料照

今天是連假收假日，高鐵從新竹以南北返的自由座旅客，至少要等20分鐘以上。高鐵下午起機動加開4班次北上各站停靠的全車自由座（商務車廂除外），其中2列次首度從嘉義站發車。

今年中秋及教師節連續假期自9月25日起至28日，台灣高鐵自9月24日至29日規劃6天連假疏運，由於25日適逢中秋節，返鄉人潮提前在24日湧現，24日全日旅運34.8萬人次創紀錄，25日旅運也高達31.5萬人次，總計2天疏運66.3萬人次。

根據高鐵官網今天下午4時40分的預估，新竹以南搭乘自由座北返的旅客，至少要等待20分鐘以上，尖峰的晚間6時至晚間9時，更有可能拉長等待時間到40分鐘至60分鐘，甚至1小時以上。

其中新竹站晚間8時預估將等待40分鐘至60分鐘；苗栗站晚間7時至9時等待時間為40分鐘至60分鐘；台中站晚間9時預估等待40分鐘至60分鐘；彰化站晚間7時需等待40分鐘至60分鐘，晚間8時旅客等待時間拉長為60分鐘至80分鐘；雲林站晚間6時至晚間8時等待40分鐘至60分鐘；嘉義站晚間6時需等待40分鐘至60分鐘；台南站則是晚間8時前，都需等待40分鐘至60分鐘。

台灣高鐵表示，預估今天越晚回工作地點的人潮將越多，因此今天上午已在高鐵台中站成立「前進指揮所」全力備戰收假日疏運高峰，交通部長陳世凱也前往視察。

台灣高鐵在這次疏運祭出2項新措施，第一項是在規劃疏運加班車班表時，特別將8班行駛南港至台中的南下區間列車，於抵達台中時改停北上月台，可讓每班列車節省約1小時整備及折返時間。同時，可在超尖峰時段確保每小時均有一班北上、配置9節自由座的區間列車。

第2項措施為今天下午1時起機動加開4班次、北上停靠沿途各站的全車自由座列車（商務車廂除外），其中2班首度從嘉義站發車，如此可有效縮短嘉義、雲林、彰化等站自由座旅客的等待時間，並快速紓解車站人潮。

陳世凱說，在新世代列車上線前，因應疏運超尖峰人潮，交通部將持續協調各運具進行「運具聯防」，以協助高鐵疏運旅客。

台灣高鐵表示，各車站已規劃自由座與對號座分流排隊動線，將依旅客前往目的地引導旅客分流搭乘，敬請配合站務人員指引，依序乘車。

台灣高鐵說，自由座旅客請優先禮讓對號座旅客上車、列車到站時請保持車間玄關與車門動線暢通，以利其他旅客快速上、下車。未購買商務車廂車票的旅客，請勿進入商務車廂內。

台灣高鐵連假期間共加開176班次列車（南下70班、北上106班），並機動加開7班全車自由座列車（商務車廂除外），總計6天提供1157班次的旅運服務。

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