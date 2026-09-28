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福爾摩沙馬戲團翻轉雪梨歌劇院 台灣人帶手寫牌來加油

中央社／ 台北28日電
FOCASA馬戲團近期受邀在首屆雪梨國際兒童藝術節演出作品「拼圖」，來自台灣的觀眾帶著親手繪製的加油牌，為團員們熱情應援。圖／FOCASA馬戲團提供，張皓然攝影（中央社）
FOCASA馬戲團近期受邀在首屆雪梨國際兒童藝術節演出作品「拼圖」，來自台灣的觀眾帶著親手繪製的加油牌，為團員們熱情應援。圖／FOCASA馬戲團提供，張皓然攝影（中央社）

福爾摩沙馬戲團（FOCASA）受邀在首屆雪梨國際兒童藝術節演出作品「拼圖」，雪梨歌劇院前庭頓成大型兒童遊樂場，還有台灣家庭帶著Taiwan No. 1的手寫牌來為團隊加油打氣。

文化部今天發布新聞稿表示，在文化部的支持下，駐雪梨台北經濟文化辦事處文化組首度與雪梨歌劇院合作，邀請福爾摩沙馬戲團（FOCASA）在9月26日至10月1日在首屆雪梨國際兒童藝術節演出。

雪梨歌劇院節目總監霍布森（Brenna Hobson）27日開幕致詞時表示，第1屆國際兒童藝術節以「狂野世界」（Wild Things）為主題，希望讓孩子馳騁於繽紛的藝術奇觀裡，透過想像創造屬於自己的故事。她也特別感謝文化部及駐雪梨台北經濟文化辦事處對活動的支持。

雪梨歌劇院家庭暨教育節目主任暨藝術節策展人哈莉森（Tamara Harrison）特別介紹福爾摩沙馬戲團的表演「拼圖」，哈莉森表示，在雪梨舉辦國際兒童藝術節需要整個社群的共同參與；成就一座藝術節，同樣需要許多夥伴攜手同行，沒有國內外的合作夥伴們，這個夢想跟節慶就無法實現。

福爾摩沙馬戲團「拼圖」由5名表演者運用5個中空立方體，在舞台上不斷堆疊、置換、拼湊、拆解，透過翻滾、倒立、疊羅漢等馬戲技巧，將身體、物件與空間重新組合，每一次嘗試都是下一塊拼圖的開始，表演者在合作、遊戲與想像之間，把簡單的立方體玩轉出千變萬化的結構與視覺意象。

爾摩沙馬戲團表示，戶外場地的魅力就在於觀眾與表演者零距離的互動，「拼圖」打破語言與文化隔閡，帶給現場所有人滿滿的笑聲。演出第1場有1組台灣家庭，帶著「Taiwan No. 1」的手寫牌來為團隊加油打氣，給了滿滿的溫馨祝福。

駐雪梨辦事處處長許柏逸也出席9月27日開幕慶祝，並在9月28日特別前往欣賞演出，福爾摩沙馬戲團也將在歌劇院前庭一路表演至10月1日。

雪梨 文化部

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