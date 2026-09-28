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連假高鐵塞爆！桃園站務人員大聲公「喊一句」 乘客暖心禮讓他們先上車

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
高鐵桃園站。記者鄭國樑／攝影
高鐵桃園站。記者鄭國樑／攝影

中秋、教師節連續四天假日，網路平台PO出高鐵桃園連假前一天（24日）晚上自由座月台排長龍畫面，工作人員在現場拿著擴音器，請大家讓到彰化雲林站的旅客先上車，因為是到這兩站的最後一班列車，網友大讚工作人員暖心設想周到、超讚。

高鐵桃園站表示，當天自由座的月台確實很多旅客等著上車返鄉或出遊，人數創下紀錄，車站有六、七位工作人員在不同的月台幫忙協調和注意旅客安全，自由座月台不只一位工作人員。過去碰上連續假日或尖峰時間都會加派人手在現場服務。

高鐵桃園站表示，平時工作教育訓練提醒同事，現場狀況多，除了提醒旅客安全，也要提醒旅客有的班次已經是最後一班，像有些有旅客沒注意以為到左營站還有車，不知道高鐵最後一班車只到台中，都會提醒旅客注意，彰化、雲林站也是一樣。當天晚上有的工作人員發現有旅客把這段廣播影片PO在平台，肯定他們的表現，也覺得溫馨，辛苦有很好的反饋。

影片裡工作人員的廣播大致為「我們幫讓彰化、雲林的（旅客），讓他們先回家，沒車了，真的沒車了」，現場因為人多，勉強讓出窄窄的通道讓彰化、雲林的旅客往前走先上車。

此時工作人員語帶幽默提醒拖著大行李箱的旅客「小心點、小心點，（行李）掉下去車真的進不來」，網友說這是到彰化、雲林站今天的末班車，過了他們回不了家，聽到工作人員暖心拜託，大家都願意讓路給他們先上車，桃園高鐵站務人員超讚，希望彰化雲林的朋友們都順利回家的列車。

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