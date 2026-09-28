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影／國際技能競賽代表團返台 勞動部長洪申翰接機感謝選手

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
洪申翰表示，今天在表賽的結果中有些人得獎有些人沒有，但各位選手長時間的努力絕對不會只靠獎牌來定義，選手在這麼多年的累積與磨練一定是未來投入工作最重要的資產，不管成績如何勞動部會繼續協助大家往前走。記者葉信菉／攝影
洪申翰表示，今天在表賽的結果中有些人得獎有些人沒有，但各位選手長時間的努力絕對不會只靠獎牌來定義，選手在這麼多年的累積與磨練一定是未來投入工作最重要的資產，不管成績如何勞動部會繼續協助大家往前走。記者葉信菉／攝影

第48屆國際技能競賽於9月27日在上海結束，本屆共有68個國家參賽，我國派出53位國手參與47項職類，獲得3金、3銀、7銅及30項優勝，團體總成績在68個參賽國中名列第3。代表團於今天返抵桃園機場，勞動部長洪申翰前往接機鼓勵，他強調這樣的榮譽除了是選手個人的，也是台灣整體的榮譽，感謝所有選手。

總統賴清德發頒賀電，向本屆國手、裁判、裁判長、教練及培訓團隊致意，肯定選手展現技能教育與技能人才培育的成果，並期許技能人才持續在專業領域發揮所長。

洪申翰表示，今天在表賽的結果中有些人得獎有些人沒有，但各位選手長時間的努力絕對不會只靠獎牌來定義，選手在這麼多年的累積與磨練，一定是未來投入工作最重要的資產，不管成績如何，勞動部會繼續協助大家往前走，勞動部的工作不是讓大家比完賽就結束，希望能協助選手從一開始的學習、訓練、比賽，甚至未來大家在產業裡面發光發熱。

拿下花藝職類金牌的楊宇鈞說，比賽其實不緊張，反而因為享受過程而感到開心，最後更拿下冠軍，其實每一次參賽的經驗都會讓選手進步非常多，這次比賽包括臨場應變以及遇到情況時怎麼把情緒調整回到冷靜的狀態，這是最大的收穫。

為表彰國手及培訓團隊，勞動部將於10月12日在台北萬豪酒店舉行頒獎典禮。依《技能競賽實施及獎勵辦法》規定，獲得金牌、銀牌、銅牌及優勝的國手，將發給新臺幣10萬至120萬元獎金，其培訓團隊亦將獲得最高60萬元獎金。

第48屆國際技能競賽日前在上海結束，我國代表團於今天返抵桃園機場，勞動部長洪申翰（左）前往接機鼓勵。記者葉信菉／攝影
第48屆國際技能競賽日前在上海結束，我國代表團於今天返抵桃園機場，勞動部長洪申翰（左）前往接機鼓勵。記者葉信菉／攝影

拿下花藝職類金牌的楊宇鈞說，比賽其實不緊張，反而因為享受過程而感到開心，最後更拿下冠軍，其實每一次參賽的經驗都會讓選手進步非常多，這次比賽包括臨場應變以及遇到情況時怎麼把情緒調整回到冷靜的狀態，這是最大的收穫。記者葉信菉／攝影
拿下花藝職類金牌的楊宇鈞說，比賽其實不緊張，反而因為享受過程而感到開心，最後更拿下冠軍，其實每一次參賽的經驗都會讓選手進步非常多，這次比賽包括臨場應變以及遇到情況時怎麼把情緒調整回到冷靜的狀態，這是最大的收穫。記者葉信菉／攝影

第48屆國際技能競賽日前在上海結束，我國代表團於今天返抵桃園機場，選手與家人們相擁致意。記者葉信菉／攝影
第48屆國際技能競賽日前在上海結束，我國代表團於今天返抵桃園機場，選手與家人們相擁致意。記者葉信菉／攝影

國際技能競賽 選手 洪申翰 國手 上海 桃園機場

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