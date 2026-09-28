中秋教師連假高鐵湧人潮 旅客：交通部長在不在沒有差

中秋教師四天連假今尾聲，不同前幾次的假期，台北市相關轉運站、高鐵站都出現人潮。民眾表示，發現人潮多，所以刻意避開尖峰期。至於交通部長陳世凱目前正在德國柏林未坐鎮，民眾認為，有沒有在其實沒有太大感覺。

曾小姐表示，她觀察24日晚間，高鐵台北車站人潮很多，所以自己選在連假剛開始的第一天25日早上，從高鐵南港站搭回嘉義站，覺得人潮就沒有太大影響，不過經過台北車站時人有稍微變多，沒有位置可以坐。

她說，因為自己都錯開尖峰期，即便是回台北的時間也比較早，所以自由座基本上都有位置可以坐，「回嘉義或者回台北都有位置坐，還算是舒適沒有太擠。」

她說，所以覺得有沒有交通部長在好像沒有太大的感覺。

另一位，高姓民眾表示，他是從高鐵左營站往返南港站，這次連假確實比前幾次的連假人多。但他認為，有沒有交通部長應該沒有什麼差別。