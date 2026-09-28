人多到關不起門！超尖峰時段疑有乘客昏倒 高鐵人員急拿醫藥箱奔往

中秋連假首日高鐵塞爆、國道成大型停車場，出遊返鄉成全民忍耐「逃難記」，今天是收假日，下午返回工作地的搭車人潮及車潮逐漸湧現，有民眾在高鐵「超尖峰時段」乘車，並指出人數多到車廂與車廂之間的門無法關閉，甚至疑似有人昏倒，驚見乘務人員及保員拿醫藥箱趕往10號車廂。

今天是中秋、教師節連假最後1日，不少返回工作地的車潮及搭車人潮於下午湧現。高鐵公司昨預估，今天下午2時至晚間7時為旅運超尖峰時段，建議民眾盡早搭車。

一名李姓乘客向本報表示，連假期間返鄉過節，看到新聞提醒今下午2時起為高鐵超尖峰時段，決定提前北上，但沒避開超尖峰時段，搭乘下午2時48分從台南出發北上的0652車次。由於沒有買到對號座，因此只能擠上9號車廂自由座站立回台北。

李男說，盡管在高鐵預估的超尖峰時段搭車，但台南站上車排隊人潮不算誇張、太過擁擠，還在合理範圍內，但列車上的乘客確實很多，整個車廂都塞滿人，「車廂與車廂之間的門都無法關閉」。

該李姓乘客還指出，列車抵達嘉義站後，驚見2名高鐵人員及保全拿著醫藥箱，從9號車廂頭一路穿越人潮奔往10號車廂，原以為可能是某個乘客有受傷的情況，後又看到高鐵人員拿食物朝10號車廂走，懷疑恐有乘客低血糖昏倒。

針對收假運量高峰，高鐵公司祭出3措施全力疏運，高鐵表示，已於台中站成立前進指揮所、即時到度；啟動「運具聯防」機制，台鐵5班次增停新烏日站，並加開3班全車自由座列車（商務艙除外），包含8814車次左營至南港、8816車次嘉義至南港、8824車次嘉義至南港，提供旅客另一選擇；同時也呼籲乘客，聽從站務人員引導自由座、對號座分流排隊，依序搭車。

高鐵呼籲乘客，需聽從站務人員引導自由座、對號座分流排隊，依序搭車；另也提醒，搭乘自由座的旅客，出發搭乘前先查詢「自由座等候時間」預估燈號，選擇綠燈時段搭車車；開放對號座車廂站立時，請自由座旅客不要進入商務車廂 。