快訊

蔣友柏50歲求婚後首發聲！突破心魔過關卡：有名有錢不代表成功

人多到關不起門！高鐵人員拿醫藥箱穿越人潮急奔 疑乘客昏倒

亞運拳擊／林郁婷擊敗北韓選手完美復仇 至少銅牌確定連3屆奪牌

聽新聞
0:00 / 0:00

收假日客流量龐大 台鐵宣布再加開彰化至七堵2列次疏運

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天是中秋、教師節連假收假日，考量客流量龐大，台鐵宣布再加開彰化至七堵1班自強號及1班區間快。圖／台鐵提供
今天是中秋、教師節連假收假日，考量客流量龐大，台鐵宣布再加開彰化至七堵1班自強號及1班區間快。圖／台鐵提供

今天是中秋、教師節連假收假日，下午返回工作地的搭車人潮及車潮逐漸湧現，台鐵公司表示，經檢視客流量後，除原先加開1班區間快及4班自強號增停新烏日站，今下午再加開1班彰化至七堵的自強號及1班區間快。

台鐵表示，經檢視中秋連假第四日中部北上旅客客流量大， 除原加開一列次區間快及增停新烏日站4列次自強號外，今（28日）再加開彰化=七堵一列自強號及一列區間快車，鼓勵北返旅客可多加利用搭乘台鐵。

加開的彰化=七堵間5182次自強號，彰化16:25始發、台北19:08到達，沿途停靠新烏日（16:35）、台中（16:44）、豐原、苗栗、竹南、新竹、中壢、桃園、板橋、臺北、松山、七堵等站。

再加開的6102次區間快車，彰化17:45始發、台北20:27到達，沿途停靠新烏日（17:53）、台中（18:04）、豐原、苗栗、竹南、新竹、湖口、中壢、桃園、樹林、板橋、台北、松山、南港、七堵等站。

台鐵公司表示，疏運應變小組將配合連假期間雙鐵聯防機制，持續監控各站人潮狀況並機動調節，同時要求相關單位做好各項設備檢查，並加強做好車站旅客引導服務與月台上下車秩序維持，提供民眾安全、便捷的乘車服務。

台鐵 彰化 自強號 連假

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

收假高鐵塞爆！台中站月台排長龍 乘客怨：沒等1小時上不了車

中秋連假收假日估北返車潮湧現 11路段恐壅塞

連假搭車人潮增…自由座旅客湧進商務車廂 高鐵提醒：不開放站立

高鐵票搶不到別放棄！北漂族「凌晨刷到票」勸別賭自由座 收假超尖峰時段曝

相關新聞

人多到關不起門！超尖峰時段疑有乘客昏倒 高鐵人員急拿醫藥箱奔往

中秋連假首日高鐵塞爆、國道成大型停車場，出遊返鄉成全民忍耐「逃難記」，今天是收假日，下午返回工作地的搭車人潮及車潮逐漸湧現，有民眾在高鐵「超尖峰時段」乘車，並指出人數多到車廂與車廂之間的門無法關閉，甚至疑似有人昏倒，驚見乘務人員及保員拿醫藥箱趕往10號車廂。

連假疏運 陳世凱呼籲：使用多元運具 不要都擠在同一個運具

交通部長陳世凱今出席高屏二快屏東端動土典禮，會前接受媒體聯訪。對於中秋連假交通疏運擠爆、接下來雙十、光復節連假如何因應？陳世凱說，準備量能絕對足夠，他也呼籲大家多使用多元運具，不要都擠在同一個運具上。

連假疏運擠爆！交通部長陳世凱：坐鎮不是一定要坐在辦公室

中秋連假首日高鐵塞爆、國道成大型停車場，出遊返鄉成全民忍耐「逃難記」，交通部長陳世凱、高鐵董事長史哲在德國柏林出席軌道展。陳世凱今出席高屏二快屏東端動土典禮前，接受媒體聯訪，談到連假疏運，陳世凱說，「坐鎮過程中不是一定要坐在辦公室，而是有沒有辦法指揮整體疏運系統，將旅客送到想到達目的地」。

收假高鐵塞爆！台中站月台排長龍 乘客怨：沒等1小時上不了車

中秋、教師節連假最後一天，台中高鐵站下午2時30分車流陸續顯現，車站內人潮也逐漸增多，但有乘客反映，雖然自由座買得到票，但是卻根本上不了車，只能在月台上等。不過，高鐵解釋，如果是南部發車的車因站搭的人多，可能上不去，但從台中發車的每列車有9節車廂是自由座，輸運沒有問題，大家都搭得到車。

影／中秋疏運塞爆 柯文哲：坐高鐵變站高鐵「就當再開一台急診刀」

中秋連假首日高鐵塞爆、國道成大型停車場，交通部長陳世凱、高鐵董事長史哲在德國柏林出席軌道展。陳世凱今在屏東受訪談到連假疏運，他說坐鎮過程中不是一定要坐在辦公室，而是有沒有辦法指揮整體疏運系統，將旅客送到想到達目的地。對此，民眾黨創黨主席柯文哲回應，連假常常會有這種情形，看下一次怎麼解決，後來發現真的從「坐高鐵」變成「站高鐵」。

秋老虎！台北高溫36.7度 10縣市亮高溫黃橙燈

台北測站今天下午13時57分高溫36.7度，新北市汐止13時50分36.6度，中央氣象署下午持續針對台北等10縣市發布高溫黃色及橙色燈號。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。