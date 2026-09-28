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收假高鐵塞爆！台中站月台排長龍 乘客怨：沒等1小時上不了車
中秋、教師節連假最後一天，台中高鐵站下午2時30分車流陸續顯現，車站內人潮也逐漸增多，但有乘客反映，雖然自由座買得到票，但是卻根本上不了車，只能在月台上等。不過，高鐵解釋，如果是南部發車的車因站搭的人多，可能上不去，但從台中發車的每列車有9節車廂是自由座，輸運沒有問題，大家都搭得到車。
記者下午親自開車前往台中高鐵站，從74號快速道路銜接往高鐵站的匝道約下午2時30分就有小塞的情形，車行緩慢，但仍可流動。車站內候車潮也漸增。問了幾名乘客，都說還買得到自由座的票，登上月台的手扶梯也可見人潮。
雖然買得到票，但是許多人到了月台上才發現「北上自由座到台中之前就滿了，台中站上不去」月台上擠滿了等候的人群。一名乘客目擊指出，北上的自由座在台中大概只能上4分之1。他說，高雄北上車廂就站滿座了人，開放商務艙以外各節站票也無法紓解人潮。估計，沒有在月台上排隊一小時是沒機會在台中「站」往台北去。
但高鐵台中站解釋，高鐵從下午1時到8時，每個整點的04分，都加開往南港的列車，有9個車廂是自由座，搭不上南部上來的乘客可以搭台中北上例如5時04分、6時04分的車返北，此列車每站都停。
一名到台中喝機械業客戶喜酒的乘客說，台北來的賓客的最多問候語都是「你有沒有買到回程車票？」，還有人邊吃喜宴邊按手機找車票。且怕塞車趕不上車，車子還有600公尺距離就下車走路進站。
至於交通部長陳世凱說人在國外也能線上坐鎮之說，張姓乘客說，話雖說得通，但事關這麼多國人切身的權益，不是應付重要假日該有的心態。他說，這麼重要的假日，很多人要外出，交通部長應該看得嚴重一些，不要說什線上坐鎮；為大家服務，多犧牲一些是應該的，很多狀況不是線上就可以應付的。
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