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急診待愈久愈好？國內研究近3萬腹痛患者：96分鐘內離院返診風險反低

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
中國醫藥大學附設醫院急診部主治醫師吳師豪說，許多急診病人認為，「太快離開急診，會不會很危險？」或待在急診愈久愈安全，甚至想在急診留觀至隔天等。最新研究顯示，反而是在急診待愈久的病人，反診率及反診後住院比率都是最高的。聯合報系資料照
中國醫藥大學附設醫院急診部主治醫師吳師豪說，許多急診病人認為，「太快離開急診，會不會很危險？」或待在急診愈久愈安全，甚至想在急診留觀至隔天等。最新研究顯示，反而是在急診待愈久的病人，反診率及反診後住院比率都是最高的。聯合報系資料照

中秋連假期間，民眾多吃烤肉常有急性腹痛等問題，但許多基層診所關診，造成醫院急診就醫患者增加，但許多人以為在急診待愈久，就是一張安全防護網。中國醫藥大學附設醫院團隊最新研究，針對近3萬人非創傷性腹痛赴急診的成人患者分析發現，若急診停留時間（LOS）少於96分鐘患者，72小時內再返診及住院風險，反而比超過210分鐘者更低。此研究已刊登於今年9月國際醫學期刊「梅約醫院學報」（Mayo Clinic Proceedings）。

研究團隊成員之一，中國醫藥大學附設醫院急診部主治醫師吳師豪說，急診收治心肌梗塞、中風或嚴重外傷等患者，很多診斷都很明確及有標準治療， 但非創傷性腹痛從很輕微至很致命的狀況都可能發生，且急診很大一部分的病人就是腹痛就醫，因此在診斷、治療上需要較多時間及專業判斷，而藉由非創傷性腹痛於急診滯留時間和看病時間長短進行客觀分析。

此研究分析近3萬名18歲以上成人急診患者，主訴為非創傷性腹痛，並已排除複雜共病症患者，包含惡性腫瘤、末期腎病、懷孕，以及酒癮、藥癮、慢性胰臟炎等常有腹痛重複就醫等患者，收案期間於2021年1月1日至2023年12月31日，以超過210分鐘為最長急診停留時間，少於96分鐘為最短急診停留時間。

研究發現，非創傷性腹痛患者於72小時內再次返回急診比例為3.4%，共990次，其中396次占比1.4%，屬於「高風險返診」，也就是病人離開急診後72小時內再次回到急診且需要住院。研究也發現，與沒有返診患者相比，72小時內返診者年齡較大、檢傷嚴重度也較高。

吳師豪說，雖經急診醫師診斷後准許可以出院，但許多急診病人認為「太快離開急診，會不會很危險？」，或是待在急診愈久愈安全，或是「我一個人住，怕會出事，想再多做些檢查」，甚至想在急診留觀至隔天等。其實，研究結果顯示，反而是在急診待最久的病人，反診率及反診後住院比率都是最高的。可見醫師絕不會隨便讓病人回家，因為醫師有照顧病人的責任，不希望病人出事。

當醫師同意讓病人回家應都是相信病患是安全的，並在回家之前都會做好衛教，提醒病人疾病有什麼變化要再回診。吳師豪說，依醫師臨床判斷，病人如果需要留下來檢查，就應盡量配合醫師，但如果真的沒有需要留在急診，也是配合醫師回去。

童綜合醫院急診部主任魏智偉則說，急診留觀時間長短並非判斷病情嚴重程度的唯一依據，若90分鐘內完成基本檢查，代表臨床評估相對單純；若需留觀2、3個小時，可能後續還需安排超音波、電腦斷層等檢查，代表臨床症狀較複雜，需較長時間完成評估。

魏智偉說，這研究反映急診壅塞問題，在醫療資源有限下，醫師須依照病人輕重緩急處理，與民眾「希望來急診就能快速看診」的期待，難免產生落差。部分民眾可能因為就醫方便、門診等待時間較長，選擇到急診就醫，但急診首要任務仍是優先處理病情較緊急的患者。

有些民眾會覺得「在急診等了很久，醫師卻很快就說可以回家」，產生是不是沒有被仔細看的疑問。魏智偉說，從醫師角度來看，快速完成評估、判斷不需要進一步檢查，反而可能代表目前沒有發現危及生命的狀況，民眾不必因為很快就能返家而感到失望或不安。

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