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中秋搭高鐵如逃難…塞爆差點回不了家 民怒：交通部長還在講「幹話」
中秋、教師節連假，高鐵塞到爆，搭乘高鐵從南港要返回嘉義的林小姐指出，南港第一站自由座當天塞爆了，等了二班車才好不容易擠上車，一上車人多到像擠沙丁魚毗鄰而站，連呼吸的空氣都很悶，令人快窒息，已經很久未曾遇過這種景象，有如逃難記般的返鄉歷程，實在太恐怖了！
每周搭乘高鐵南港往返嘉義的林小姐說， 這個連續假期返回南部，一如往常由高鐵南港第一站搭自由座要回南部，未料，被眼前景像嚇壞人了，排隊買票人潮有如貪食蛇人龍長長到看不到盡頭，「心想，完了，不會今晚回不了可愛的家吧」。
林小姐說，幸好，等了二班車好不容易擠上自由座，但人潮多到令人站立難安快窒息，有人只好擠在車廂間，或擠到商務艙，想補票也沒辦法，沒座位了。
林小姐表示，高鐵南港第一站已經人多到嚇死人了，列車到台北站、板橋站旅客想上車，根本更不可能，「連擠都擠不上車廂」，車廂門口早已擠滿人，待列車行經板橋站，看到疑似板橋站有擠不上車廂的一對父女累癱坐在月台地上，令人看了於心不忍。
網路社群上，還有深夜高鐵人員高喊「請禮讓雲林 彰化 苗栗旅客先上車，這是後一班列車，否則他們今天回不了家了」。
林小姐說，以前連假都會有很多加班列車，高鐵人員在月台上指揮有序，此次不知為何亂成一團，也未見高鐵人員在月台上引導，讓人返鄉有如逃難記；交通部長陳世凱說人在國外也能線上坐鎮，請問這叫做坐鎮指揮嗎？
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