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中秋搭高鐵如逃難…塞爆差點回不了家 民怒：交通部長還在講「幹話」

聯合報／ 記者唐秀麗／台北即時報導
中秋連假9月24日周四晚上高鐵南下返鄉人潮擠爆，疑似板橋站有擠不上車廂的一對父女累癱坐在月台地上。記者唐秀麗／攝影
中秋連假9月24日周四晚上高鐵南下返鄉人潮擠爆，疑似板橋站有擠不上車廂的一對父女累癱坐在月台地上。記者唐秀麗／攝影

中秋、教師節連假高鐵塞到爆，搭乘高鐵從南港要返回嘉義的林小姐指出，南港第一站自由座當天塞爆了，等了二班車才好不容易擠上車，一上車人多到像擠沙丁魚毗鄰而站，連呼吸的空氣都很悶，令人快窒息，已經很久未曾遇過這種景象，有如逃難記般的返鄉歷程，實在太恐怖了！

每周搭乘高鐵南港往返嘉義的林小姐說， 這個連續假期返回南部，一如往常由高鐵南港第一站搭自由座要回南部，未料，被眼前景像嚇壞人了，排隊買票人潮有如貪食蛇人龍長長到看不到盡頭，「心想，完了，不會今晚回不了可愛的家吧」。

林小姐說，幸好，等了二班車好不容易擠上自由座，但人潮多到令人站立難安快窒息，有人只好擠在車廂間，或擠到商務艙，想補票也沒辦法，沒座位了。

林小姐表示，高鐵南港第一站已經人多到嚇死人了，列車到台北站、板橋站旅客想上車，根本更不可能，「連擠都擠不上車廂」，車廂門口早已擠滿人，待列車行經板橋站，看到疑似板橋站有擠不上車廂的一對父女累癱坐在月台地上，令人看了於心不忍。

網路社群上，還有深夜高鐵人員高喊「請禮讓雲林 彰化 苗栗旅客先上車，這是後一班列車，否則他們今天回不了家了」。

林小姐說，以前連假都會有很多加班列車，高鐵人員在月台上指揮有序，此次不知為何亂成一團，也未見高鐵人員在月台上引導，讓人返鄉有如逃難記；交通部長陳世凱說人在國外也能線上坐鎮，請問這叫做坐鎮指揮嗎？

中秋連假9月24日周四晚上高鐵南港第一站南下返鄉人潮自由座車廂有如擠沙丁魚毗鄰站立。記者唐秀麗／攝影
中秋連假9月24日周四晚上高鐵南港第一站南下返鄉人潮自由座車廂有如擠沙丁魚毗鄰站立。記者唐秀麗／攝影

中秋連假9月24日周四晚上高鐵南港第一站南下返鄉排隊人潮擠滿大廳。記者唐秀麗／攝影
中秋連假9月24日周四晚上高鐵南港第一站南下返鄉排隊人潮擠滿大廳。記者唐秀麗／攝影

高鐵 中秋 交通部長 連假

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