影／中秋疏運塞爆 柯文哲：坐高鐵變站高鐵「就當再開一台急診刀」

中秋連假首日高鐵塞爆、國道成大型停車場，交通部長陳世凱、高鐵董事長史哲在德國柏林出席軌道展。陳世凱今在屏東受訪談到連假疏運，他說坐鎮過程中不是一定要坐在辦公室，而是有沒有辦法指揮整體疏運系統，將旅客送到想到達目的地。對此，民眾黨創黨主席柯文哲回應，連假常常會有這種情形，看下一次怎麼解決，後來發現真的從「坐高鐵」變成「站高鐵」。

民眾黨前主席柯文哲今天早上前往藍白共同推薦的嘉義市長參選人張啓楷所成立的競選總部，與國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌及市長黃敏惠等人同台站台。下午則出席湖口鄉新竹縣議員參選人陳岫玫競選服務處成立茶會。

談到這次連假疏運，以及交通部長陳世凱回應坐鎮過程中不是一定要坐在辦公室，而是有沒有辦法指揮整體疏運系統。

柯文哲接受媒體聯訪時回應，面對問題是解決問題的第一步，連假期間常會發生類似情況，既然問題已經發生，就要思考下次如何改善。他笑說，後來發現真的從「坐高鐵」變成「站高鐵」，但站立時間還能忍受，「我就當作再開一台急診刀，就算了。」