快訊

蔣友柏50歲求婚後首發聲！突破心魔過關卡：有名有錢不代表成功

人多到關不起門！高鐵人員拿醫藥箱穿越人潮急奔 疑乘客昏倒

亞運拳擊／林郁婷擊敗北韓選手完美復仇 至少銅牌確定連3屆奪牌

聽新聞
0:00 / 0:00

醫美不是買伴手禮！赴韓醫美千萬別「來都來了」 留意照護斷層求償地雷

中央社／ 台北28日電
醫美示意圖。圖／AI生成
醫美示意圖。圖／AI生成

機票一刷飛韓國，不少人行程多了「修修臉」。然而「來都來了」的旅遊醫美背後，暗藏跨海求償難、術後照護斷層等隱形地雷，醫美不是買伴手禮，專家提醒別讓變美成了變相冒險。

隨著台韓往返便利，赴韓「醫美自由行」正夯，不少韓國院所在台大打繁體中文廣告、邀網紅開箱，價格甚至只要台灣的2/3，讓許多愛美民眾心動不已。

上班族翁小姐告訴中央社記者，她出發前鎖定非侵入性的電波，診所配有中文翻譯，體驗自在又划算，「但針劑或埋線這種侵入性項目，我還是不敢嘗試。」從事服務業的楊小姐也說，做功課時發現診所等級落差大，經認證的院所常預約爆滿，因擔心跨國醫療風險，對侵入性療程一概不考慮。

曾到韓國埋線拉提的蔣小姐坦言，當時聽從推薦臨時決定埋線，雖效果不錯，但事後回想仍有些冒險，未來侵入性療程會留在台灣做，「萬一線材吸收不良或感染，能隨時回診才踏實。」

開業整形外科專科醫師黃昱豪觀察，海外院所不受台灣衛生主管機關約束，廣告難免充斥折扣與濾鏡包裝，消費者到了現場，聽諮詢師熱情推薦「這個可以做、那個順便加」，往往變成「點餐式醫美」，在「來都來了」的氛圍下匆促埋單，多半沒時間評估是否適合自己。

黃昱豪提醒，若只是偏保養、沒有傷口的能量型療程，頂多可能只是覺得「沒效」，但若涉及注射、埋線、麻醉或手術，就牽涉材料來源、劑量、濃度、操作方式及後續照護等問題。

他在臨床上曾遇到民眾反映效果不如預期、注射後外觀不滿意，最後只能等待代謝，或回台尋求二次調整，這也凸顯另一個現實問題就是「售後服務」。

黃昱豪說，人在韓國接受療程，通常不太可能再跨國回診，回台後如果出現狀況，例如玻尿酸等注射物發生移位、紅腫或過敏反應，台灣醫師首先得確認到底施打了什麼、劑量多少、何時施作，相關資料未必完整，若當初又是快速諮詢、快速消費，後續處理自然更加棘手。

跨海求美是個人自由，黃昱豪強調，如同台灣以嚴格法規與透明資訊吸引海外旅客來台就醫一樣，關鍵在於充分了解風險，畢竟醫美本質仍是「醫療行為」，若只是表層保養多留心即可，涉及手術、麻醉或針劑等侵入性治療，考慮傷口照護與外來物長期留存體內隱憂，務必「停看聽」多想3秒，旅遊可以說走就走，醫美可別說打就打。

醫美 韓國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

別把久留急診當安全網 研究揭腹痛快速離院風險較低

LAWSON為何不來台灣？旅日達人揭關鍵：來了可能也太遲了

孩子發燒幾度要送醫？醫：別只盯體溫計「4大狀況」更重要

男赴日12天噴掉38萬！回台跟女友借錢吃飯 網狂問：錢花去哪

相關新聞

人多到關不起門！超尖峰時段疑有乘客昏倒 高鐵人員急拿醫藥箱奔往

中秋連假首日高鐵塞爆、國道成大型停車場，出遊返鄉成全民忍耐「逃難記」，今天是收假日，下午返回工作地的搭車人潮及車潮逐漸湧現，有民眾在高鐵「超尖峰時段」乘車，並指出人數多到車廂與車廂之間的門無法關閉，甚至疑似有人昏倒，驚見乘務人員及保員拿醫藥箱趕往10號車廂。

連假疏運 陳世凱呼籲：使用多元運具 不要都擠在同一個運具

交通部長陳世凱今出席高屏二快屏東端動土典禮，會前接受媒體聯訪。對於中秋連假交通疏運擠爆、接下來雙十、光復節連假如何因應？陳世凱說，準備量能絕對足夠，他也呼籲大家多使用多元運具，不要都擠在同一個運具上。

連假疏運擠爆！交通部長陳世凱：坐鎮不是一定要坐在辦公室

中秋連假首日高鐵塞爆、國道成大型停車場，出遊返鄉成全民忍耐「逃難記」，交通部長陳世凱、高鐵董事長史哲在德國柏林出席軌道展。陳世凱今出席高屏二快屏東端動土典禮前，接受媒體聯訪，談到連假疏運，陳世凱說，「坐鎮過程中不是一定要坐在辦公室，而是有沒有辦法指揮整體疏運系統，將旅客送到想到達目的地」。

收假高鐵塞爆！台中站月台排長龍 乘客怨：沒等1小時上不了車

中秋、教師節連假最後一天，台中高鐵站下午2時30分車流陸續顯現，車站內人潮也逐漸增多，但有乘客反映，雖然自由座買得到票，但是卻根本上不了車，只能在月台上等。不過，高鐵解釋，如果是南部發車的車因站搭的人多，可能上不去，但從台中發車的每列車有9節車廂是自由座，輸運沒有問題，大家都搭得到車。

影／中秋疏運塞爆 柯文哲：坐高鐵變站高鐵「就當再開一台急診刀」

中秋連假首日高鐵塞爆、國道成大型停車場，交通部長陳世凱、高鐵董事長史哲在德國柏林出席軌道展。陳世凱今在屏東受訪談到連假疏運，他說坐鎮過程中不是一定要坐在辦公室，而是有沒有辦法指揮整體疏運系統，將旅客送到想到達目的地。對此，民眾黨創黨主席柯文哲回應，連假常常會有這種情形，看下一次怎麼解決，後來發現真的從「坐高鐵」變成「站高鐵」。

秋老虎！台北高溫36.7度 10縣市亮高溫黃橙燈

台北測站今天下午13時57分高溫36.7度，新北市汐止13時50分36.6度，中央氣象署下午持續針對台北等10縣市發布高溫黃色及橙色燈號。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。