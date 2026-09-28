醫美不是買伴手禮！赴韓醫美千萬別「來都來了」 留意照護斷層求償地雷

機票一刷飛韓國，不少人行程多了「修修臉」。然而「來都來了」的旅遊醫美背後，暗藏跨海求償難、術後照護斷層等隱形地雷，醫美不是買伴手禮，專家提醒別讓變美成了變相冒險。

隨著台韓往返便利，赴韓「醫美自由行」正夯，不少韓國院所在台大打繁體中文廣告、邀網紅開箱，價格甚至只要台灣的2/3，讓許多愛美民眾心動不已。

上班族翁小姐告訴中央社記者，她出發前鎖定非侵入性的電波，診所配有中文翻譯，體驗自在又划算，「但針劑或埋線這種侵入性項目，我還是不敢嘗試。」從事服務業的楊小姐也說，做功課時發現診所等級落差大，經認證的院所常預約爆滿，因擔心跨國醫療風險，對侵入性療程一概不考慮。

曾到韓國埋線拉提的蔣小姐坦言，當時聽從推薦臨時決定埋線，雖效果不錯，但事後回想仍有些冒險，未來侵入性療程會留在台灣做，「萬一線材吸收不良或感染，能隨時回診才踏實。」

開業整形外科專科醫師黃昱豪觀察，海外院所不受台灣衛生主管機關約束，廣告難免充斥折扣與濾鏡包裝，消費者到了現場，聽諮詢師熱情推薦「這個可以做、那個順便加」，往往變成「點餐式醫美」，在「來都來了」的氛圍下匆促埋單，多半沒時間評估是否適合自己。

黃昱豪提醒，若只是偏保養、沒有傷口的能量型療程，頂多可能只是覺得「沒效」，但若涉及注射、埋線、麻醉或手術，就牽涉材料來源、劑量、濃度、操作方式及後續照護等問題。

他在臨床上曾遇到民眾反映效果不如預期、注射後外觀不滿意，最後只能等待代謝，或回台尋求二次調整，這也凸顯另一個現實問題就是「售後服務」。

黃昱豪說，人在韓國接受療程，通常不太可能再跨國回診，回台後如果出現狀況，例如玻尿酸等注射物發生移位、紅腫或過敏反應，台灣醫師首先得確認到底施打了什麼、劑量多少、何時施作，相關資料未必完整，若當初又是快速諮詢、快速消費，後續處理自然更加棘手。

跨海求美是個人自由，黃昱豪強調，如同台灣以嚴格法規與透明資訊吸引海外旅客來台就醫一樣，關鍵在於充分了解風險，畢竟醫美本質仍是「醫療行為」，若只是表層保養多留心即可，涉及手術、麻醉或針劑等侵入性治療，考慮傷口照護與外來物長期留存體內隱憂，務必「停看聽」多想3秒，旅遊可以說走就走，醫美可別說打就打。