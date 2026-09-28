亞運賽事熱！運動產業蓬勃發展 每月徵才2.5萬人、6年成長飆139%

2026年名古屋亞運動賽事火熱，隨著國人健康意識抬頭、近年大型賽事優異表現帶動運動產業蓬勃發展，104人力銀行數據顯示，2026年運動服務業每月徵才2.5萬人，6年成長139%優於整體求才市場，其中大型賽事能順利完成，包含「現場」賽事企劃執行、導播攝影師，「後勤」訓練防護及心理諮商等人才都是關鍵職務。當學生從體育系畢業後，除了最常從事的教育輔導類人員外，也能在其他職務上發揮「懂體育」的優勢，像是運動產品開發結合個人經驗滿足使用者期待，在多元領域找到發揮的空間。

觀察運動產業招募現況，根據104人力銀行數據，2026年每月徵才8,900位教育輔導類人才，包含運動教練、健身教練等，是產業最直接的人才需求位居第一名，行政／總務類6,300個支撐場館營運及日常管理位居第二名，業務銷售類2,900個負責開發或維持會員、企業客戶對運動產品及服務的需求位居第三名。與2020年相比，門市營業類由第二名退居第四名，業務銷售類則上升至第三名，顯示運動產業人才需求不再只集中於現場提供服務，隨著產業持續發展，企業更加需要能開發客戶、經營市場與推動服務成長的人才。

亞運賽事開打，運動產業如何專業分工協力完成一場大型賽事？104人力銀行職涯永續長王榮春指出，在賽事現場當中，從零開始的「活動企劃」，負責賽事的規劃、預算控管、場地物資與人力安排，並協調合作夥伴；賽事當下的「裁判助理」負責確認賽事設備、協助選手完成設定，比賽時則留意選手狀況、問題回報及狀況排除，不限正職與工讀生皆能參與；「導播」與「攝影師」則是確保賽事能向外傳播的重要角色，需熟悉攝影設備進行現場拍攝、協助解決突發問題、進行直播畫面切換與控制

除了賽事現場外，陪伴運動員順利完賽的賽事後勤也至關重要，像是「體能訓練人員」執行體能訓練、整理數據並分析；「物理治療師」負責運動傷害防護、陪同就診、運動恢復及術後復健工作；「運動心理人員」提供心理支援服務、規劃心理課程，協助運動員在賽場上有更好的表現。

運動產業持續發展，體育系畢業生為重要戰力來源，104人力銀行職涯永續長王榮春觀察體育系畢業生的職涯出路，無論是近年畢業生的第一份工作，或進入職場後不同年齡層的現職，教育輔導類都是最主要的工作類別，例如運動教練、健身教練、各級學校老師等，就業路徑明確。

104人力銀行職涯永續長王榮春指出，體育相關科系最大的優勢在於「懂運動」，隨著運動產業從競技本身往多元領域擴張，即便不往教練、老師發展，也能透過自身優勢跨域加值其他職務，像是投入運動行銷或社群工作，能將對運動的理解轉化為易懂的內容，若具備數據分析等能力，也可進一步投入運動科技等新興領域，透過將運動專業跨域與其他職能結合，在賽場、教育現場之外找到發展的舞台。