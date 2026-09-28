快訊

自來水下水道管線工程意外 地面3人意識不清、1人還在底下待救

范冰冰、范丞丞遭追債3億 大陸影視公司怒喊：范小姐請還錢

驚！比爾蓋茲警告 AI落入惡人之手「足以殺死10億人」

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運賽事熱！運動產業蓬勃發展 每月徵才2.5萬人、6年成長飆139%

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
名古屋亞運開打，台灣健兒表現優異，近年大型賽事優異表現帶動運動產業蓬勃，也帶動運動服務產業徵才熱。聯合報系資料照片
名古屋亞運開打，台灣健兒表現優異，近年大型賽事優異表現帶動運動產業蓬勃，也帶動運動服務產業徵才熱。聯合報系資料照片

2026年名古屋亞運動賽事火熱，隨著國人健康意識抬頭、近年大型賽事優異表現帶動運動產業蓬勃發展，104人力銀行數據顯示，2026年運動服務業每月徵才2.5萬人，6年成長139%優於整體求才市場，其中大型賽事能順利完成，包含「現場」賽事企劃執行、導播攝影師，「後勤」訓練防護及心理諮商等人才都是關鍵職務。當學生從體育系畢業後，除了最常從事的教育輔導類人員外，也能在其他職務上發揮「懂體育」的優勢，像是運動產品開發結合個人經驗滿足使用者期待，在多元領域找到發揮的空間。

觀察運動產業招募現況，根據104人力銀行數據，2026年每月徵才8,900位教育輔導類人才，包含運動教練、健身教練等，是產業最直接的人才需求位居第一名，行政／總務類6,300個支撐場館營運及日常管理位居第二名，業務銷售類2,900個負責開發或維持會員、企業客戶對運動產品及服務的需求位居第三名。與2020年相比，門市營業類由第二名退居第四名，業務銷售類則上升至第三名，顯示運動產業人才需求不再只集中於現場提供服務，隨著產業持續發展，企業更加需要能開發客戶、經營市場與推動服務成長的人才。

亞運賽事開打，運動產業如何專業分工協力完成一場大型賽事？104人力銀行職涯永續長王榮春指出，在賽事現場當中，從零開始的「活動企劃」，負責賽事的規劃、預算控管、場地物資與人力安排，並協調合作夥伴；賽事當下的「裁判助理」負責確認賽事設備、協助選手完成設定，比賽時則留意選手狀況、問題回報及狀況排除，不限正職與工讀生皆能參與；「導播」與「攝影師」則是確保賽事能向外傳播的重要角色，需熟悉攝影設備進行現場拍攝、協助解決突發問題、進行直播畫面切換與控制

除了賽事現場外，陪伴運動員順利完賽的賽事後勤也至關重要，像是「體能訓練人員」執行體能訓練、整理數據並分析；「物理治療師」負責運動傷害防護、陪同就診、運動恢復及術後復健工作；「運動心理人員」提供心理支援服務、規劃心理課程，協助運動員在賽場上有更好的表現。

運動產業持續發展，體育系畢業生為重要戰力來源，104人力銀行職涯永續長王榮春觀察體育系畢業生的職涯出路，無論是近年畢業生的第一份工作，或進入職場後不同年齡層的現職，教育輔導類都是最主要的工作類別，例如運動教練、健身教練、各級學校老師等，就業路徑明確。

104人力銀行職涯永續長王榮春指出，體育相關科系最大的優勢在於「懂運動」，隨著運動產業從競技本身往多元領域擴張，即便不往教練、老師發展，也能透過自身優勢跨域加值其他職務，像是投入運動行銷或社群工作，能將對運動的理解轉化為易懂的內容，若具備數據分析等能力，也可進一步投入運動科技等新興領域，透過將運動專業跨域與其他職能結合，在賽場、教育現場之外找到發展的舞台。

人力銀行 徵才 亞運 教育

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

名古屋隨筆／比賽突熄燈、毛巾晾場邊 亞運第一周天天有「驚喜」

超商雙雄搶攻外籍人才！全家培育逾60位外籍店長 統一超招募破1,300人

群益金融集團攜手台鋼雄鷹大巨蛋品牌日 推廣體育賽事與金融教育

亞運／「比賽事還難」 中國選手受困名古屋機場餓5小時

相關新聞

連假疏運 陳世凱呼籲：使用多元運具 不要都擠在同一個運具

交通部長陳世凱今出席高屏二快屏東端動土典禮，會前接受媒體聯訪。對於中秋連假交通疏運擠爆、接下來雙十、光復節連假如何因應？陳世凱說，準備量能絕對足夠，他也呼籲大家多使用多元運具，不要都擠在同一個運具上。

連假疏運擠爆！交通部長在德國 陳世凱：坐鎮不是一定要坐在辦公室

中秋連假首日高鐵塞爆、國道成大型停車場，出遊返鄉成全民忍耐「逃難記」，交通部長陳世凱、高鐵董事長史哲在德國柏林出席軌道展。陳世凱今出席高屏二快屏東端動土典禮前，接受媒體聯訪，談到連假疏運，陳世凱說，「坐鎮過程中不是一定要坐在辦公室，而是有沒有辦法指揮整體疏運系統，將旅客送到想到達目的地」。

秋老虎！台北高溫36.7度 10縣市亮高溫黃橙燈

台北測站今天下午13時57分高溫36.7度，新北市汐止13時50分36.6度，中央氣象署下午持續針對台北等10縣市發布高溫黃色及橙色燈號。

乘客擠翻「前胸貼後背」！連假疏運惹議 民怒問：人潮早有預期為何還塞到爆？

中秋、教師節連假，高鐵塞到爆，平日搭乘高鐵往返板橋、桃園上班的林小姐指出，24日當天晚間約8時許要搭車返家，月台塞到爆，雖順利搭上列車，卻也是被安排到一班車廂，走道幾乎塞滿「大家都貼在一起」，後頭有許多對號座旅客上不來，場面相當火爆，但已經上車旅客就怕再也上不來，互不相讓，疏運確實有待商量。

亞運賽事熱！運動產業蓬勃發展 每月徵才2.5萬人、6年成長飆139%

2026年名古屋亞運動賽事火熱，隨著國人健康意識抬頭、近年大型賽事優異表現帶動運動產業蓬勃發展，104人力銀行數據顯示，2026年運動服務業每月徵才2.5萬人，6年成長139%優於整體求才市場，其中大型賽事能順利完成，包含「現場」賽事企劃執行、導播攝影師，「後勤」訓練防護及心理諮商等人才都是關鍵職務…

無店面公會推SIG工作小組 號召電商品牌建構數位信任防護網

為提升國內數位經濟交易安全，「中華民國無店面零售商業同業公會」（以下簡稱無店面公會）日前舉辦「115年度產業數位信任推動工作小組（SIG）啟始會議」。數位發展部數位產業署署長林俊秀特別親臨指導，宣示產官合作聯手打擊詐騙與個資外洩，攜手打造國家級數位信任生態系。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。