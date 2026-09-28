無店面公會推SIG工作小組 號召電商品牌建構數位信任防護網

為提升國內數位經濟交易安全，「中華民國無店面零售商業同業公會」（以下簡稱無店面公會）日前舉辦「115年度產業數位信任推動工作小組（SIG）啟始會議」。數位發展部數位產業署署長林俊秀特別親臨指導，宣示產官合作聯手打擊詐騙與個資外洩，攜手打造國家級數位信任生態系。

台灣非店面零售業年營業額已突破5,700億元，占整體零售比例逾11.8%，是內需經濟的核心引擎。然而，隨著產業快速擴張，釣魚詐騙與個資外洩風險已成為重要營運挑戰。無店面公會對此號召momo、酷澎、台灣好農、菜霸子、全聯、PayEasy、新光三越、SOGO、55688、新竹物流、CYBERBIZ及勇柏智能等跨電商、生活百貨、物流與SaaS系統商領導品牌，組成SIG工作小組，共同建構端到端的防護網。

無店面公會秘書長許生忠於會中發布「115–117年產業數位信任轉型推動藍圖」，宣示將以「建置實證」、「效益擴散」與「智慧代理」三階段推動產業升級。計畫初期將針對物流個資暴露、後台帳密撞庫及跨境通關繁瑣等痛點優先落地，未來進一步模組化釋出技術，並結合AI應用落實防護。

數產署署長林俊秀指出，網購與物流已深植民眾日常，服務品質的關鍵在於「信任」。政府推動數位信任的初衷絕非增加企業負擔，而是協助業者降低風險，期許藉由電商龍頭的示範場域以「大帶小」，帶動整體產業轉型。

會議現場亦邀請首波通過實證遴選的標竿企業現身說法。富邦媒體科技（momo）針對供應商後台導入FIDO2無密碼驗證技術，有效封堵撞庫與釣魚攻擊；美商酷澎（Coupang）則首創將電子簽章導入跨境通關，讓消費者經由手機即可完成合規簽署；台灣好農則與中華電信合作導入雙向隱碼技術，實現配送與行銷過程「個資不落地」。

無店面公會表示，未來將持續擔任產官學溝通樞紐，透過SIG機制檢視技術落地成效，預計於今年底舉辦成果發表會並發布產業指引，將持續攜手全體會員夥伴，將數位信任技術化為日常消費的堅實後盾。