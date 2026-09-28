快訊

范冰冰、范丞丞遭追債3億 大陸影視公司怒喊：范小姐請還錢

驚！比爾蓋茲警告 AI落入惡人之手「足以殺死10億人」

貓咪受困高樓外牆 救援人員剛就位「牠一個後空翻」自己上來了

聽新聞
0:00 / 0:00

乘客擠翻「前胸貼後背」！連假疏運惹議 民怒問：人潮早有預期為何還塞到爆？

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
中秋節連續假期前夕，高鐵湧入大量返鄉人潮。聯合報系資料照
中秋節連續假期前夕，高鐵湧入大量返鄉人潮。聯合報系資料照

中秋、教師節連假高鐵塞到爆，平日搭乘高鐵往返板橋、桃園上班的林小姐指出，24日當天晚間約8時許要搭車返家，月台塞到爆，雖順利搭上列車，卻也是被安排到一班車廂，走道幾乎塞滿「大家都貼在一起」，後頭有許多對號座旅客上不來，場面相當火爆，但已經上車旅客就怕再也上不來，互不相讓，疏運確實有待商量。

交通部長陳世凱說人在國外也能線上坐鎮，也要大家選擇多元運具，不要都搭高鐵，另名黃小姐忿忿不平指出，不是大家不願意搭其他交通工具，而是長距離南下，高鐵本就是不少人首選，「難道一句不要都搭高鐵，就可以把問題丟回給旅客嗎？」

她認為，既然連假疏運人潮都是中央事前都有預期，不是應提前做好準備與宣導，不要等到一堆人到了現場，車站已經擠爆，才叫民眾自己想辦法，請問當時立刻轉戰台鐵、客運就上得了車嗎？

連假 高鐵 板橋 陳世凱 車廂 台鐵 交通部長

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

連假疏運擠爆！交通部長在德國 陳世凱：坐鎮不是一定要坐在辦公室

陳世凱談連假疏運 楊瓊瓔批：不要只想宣揚政績時才露臉

連假疏運 陳世凱呼籲：使用多元運具 不要都擠在同一個運具

連假搭車人潮增…自由座旅客湧進商務車廂 高鐵提醒：不開放站立

相關新聞

連假疏運 陳世凱呼籲：使用多元運具 不要都擠在同一個運具

交通部長陳世凱今出席高屏二快屏東端動土典禮，會前接受媒體聯訪。對於中秋連假交通疏運擠爆、接下來雙十、光復節連假如何因應？陳世凱說，準備量能絕對足夠，他也呼籲大家多使用多元運具，不要都擠在同一個運具上。

連假疏運擠爆！交通部長在德國 陳世凱：坐鎮不是一定要坐在辦公室

中秋連假首日高鐵塞爆、國道成大型停車場，出遊返鄉成全民忍耐「逃難記」，交通部長陳世凱、高鐵董事長史哲在德國柏林出席軌道展。陳世凱今出席高屏二快屏東端動土典禮前，接受媒體聯訪，談到連假疏運，陳世凱說，「坐鎮過程中不是一定要坐在辦公室，而是有沒有辦法指揮整體疏運系統，將旅客送到想到達目的地」。

秋老虎！台北高溫36.7度 10縣市亮高溫黃橙燈

台北測站今天下午13時57分高溫36.7度，新北市汐止13時50分36.6度，中央氣象署下午持續針對台北等10縣市發布高溫黃色及橙色燈號。

乘客擠翻「前胸貼後背」！連假疏運惹議 民怒問：人潮早有預期為何還塞到爆？

中秋、教師節連假，高鐵塞到爆，平日搭乘高鐵往返板橋、桃園上班的林小姐指出，24日當天晚間約8時許要搭車返家，月台塞到爆，雖順利搭上列車，卻也是被安排到一班車廂，走道幾乎塞滿「大家都貼在一起」，後頭有許多對號座旅客上不來，場面相當火爆，但已經上車旅客就怕再也上不來，互不相讓，疏運確實有待商量。

亞運賽事熱！運動產業蓬勃發展 每月徵才2.5萬人、6年成長飆139%

2026年名古屋亞運動賽事火熱，隨著國人健康意識抬頭、近年大型賽事優異表現帶動運動產業蓬勃發展，104人力銀行數據顯示，2026年運動服務業每月徵才2.5萬人，6年成長139%優於整體求才市場，其中大型賽事能順利完成，包含「現場」賽事企劃執行、導播攝影師，「後勤」訓練防護及心理諮商等人才都是關鍵職務…

無店面公會推SIG工作小組 號召電商品牌建構數位信任防護網

為提升國內數位經濟交易安全，「中華民國無店面零售商業同業公會」（以下簡稱無店面公會）日前舉辦「115年度產業數位信任推動工作小組（SIG）啟始會議」。數位發展部數位產業署署長林俊秀特別親臨指導，宣示產官合作聯手打擊詐騙與個資外洩，攜手打造國家級數位信任生態系。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。