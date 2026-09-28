乘客擠翻「前胸貼後背」！連假疏運惹議 民怒問：人潮早有預期為何還塞到爆？

中秋、教師節連假，高鐵塞到爆，平日搭乘高鐵往返板橋、桃園上班的林小姐指出，24日當天晚間約8時許要搭車返家，月台塞到爆，雖順利搭上列車，卻也是被安排到一班車廂，走道幾乎塞滿「大家都貼在一起」，後頭有許多對號座旅客上不來，場面相當火爆，但已經上車旅客就怕再也上不來，互不相讓，疏運確實有待商量。

2026-09-28 15:02