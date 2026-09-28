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乘客擠翻「前胸貼後背」！連假疏運惹議 民怒問：人潮早有預期為何還塞到爆？
中秋、教師節連假，高鐵塞到爆，平日搭乘高鐵往返板橋、桃園上班的林小姐指出，24日當天晚間約8時許要搭車返家，月台塞到爆，雖順利搭上列車，卻也是被安排到一班車廂，走道幾乎塞滿「大家都貼在一起」，後頭有許多對號座旅客上不來，場面相當火爆，但已經上車旅客就怕再也上不來，互不相讓，疏運確實有待商量。
交通部長陳世凱說人在國外也能線上坐鎮，也要大家選擇多元運具，不要都搭高鐵，另名黃小姐忿忿不平指出，不是大家不願意搭其他交通工具，而是長距離南下，高鐵本就是不少人首選，「難道一句不要都搭高鐵，就可以把問題丟回給旅客嗎？」
她認為，既然連假疏運人潮都是中央事前都有預期，不是應提前做好準備與宣導，不要等到一堆人到了現場，車站已經擠爆，才叫民眾自己想辦法，請問當時立刻轉戰台鐵、客運就上得了車嗎？
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