連假收假日國5北向持續紫爆 高速公路下午11處地雷路段易壅塞

今天為中秋節及教師節連續假期收假日，上午國5宜蘭到頭城北向路段就開始紫爆，持續到現在，車流量仍多，時速只剩13公里。

高公局指出，截至上午11時，國道全線交通量為31.7百萬車公里，預估今日交通量為105百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1北向新竹-湖口服務區、國5北向宜蘭-坪林路段，其餘路段均能維持行車大致順暢。

高公局預判今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-彰化、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段 ；建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

此外，高公局表示，今天上午6時00分於國2東向7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內2線車道，於上午6時31分排除，造成後方車流回堵2公里；10時23分於國1北向243.4公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時44分排除，造成後方車流回堵1公里，10時20分於國1北向87.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內2車道，於上午10時55分排除，造成後方車流回堵5公里，均導致車輛回堵影響整體車流。