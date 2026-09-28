別把久留急診當安全網 研究揭腹痛快速離院風險較低

許多人誤認在急診留觀越久是一張安全防護網，一項近3萬人的台灣大型研究發現，以腹痛來說，少於96分鐘的急診停留患者，72小時內再返診及住院風險反而比超過210分鐘者更低。

這篇研究已登於今年9月的國際醫學期刊「梅約醫院學報」（Mayo Clinic Proceedings），由中國醫藥大學附設醫院團隊完成，分析因單純非創傷性腹痛赴急診的成人患者，若急診停留時間（LOS）較短，很快就出院，72小時內重返急診就醫及需住院風險是否較高。

這份研究分析近3萬名18歲以上成人急診患者，主訴為非創傷性腹痛，排除複雜共病症患者，包含惡性腫瘤、末期腎病、懷孕等，日期介於2021年1月1日至2023年12月31日，以超過210分鐘為最長急診停留時間，少於96分鐘為最短急診停留時間。

結果顯示，與「最長」急診停留時間者相比，「最短」急診停留時間者，出現72小時內再返診及後續需住院的風險顯著較低。換句話說，經評估無虞的腹痛患者，較快速急診處置並安排出院，並不會增加短期再返診或後續住院等不良預後風險，反而展現精準分流與處置的安全性。

童綜合醫院急診部主任魏智偉今天接受媒體聯訪表示，急診留觀時間長短並非判斷病情嚴重程度唯一依據。若90分鐘內完成基本檢查，通常代表臨床評估相對單純；若需留觀2、3個小時，可能後續還安排超音波、電腦斷層等檢查，代表臨床症狀較複雜，需較長時間完成評估。

魏智偉說，這類研究反映急診壅塞的問題。在醫療資源有限的情況下，醫師必須依照病人輕重緩急處理，與民眾「希望來急診就能快速看診」的期待，難免產生落差。部分民眾可能因為就醫方便、門診等待時間較長，選擇到急診就醫，但急診首要任務仍是優先處理病情較緊急的患者。

魏智偉表示，有些民眾會覺得「等了很久，醫師卻很快就說可以回家」，產生「是不是沒有被仔細看」的疑問。但從醫師角度來看，快速完成評估、判斷不需要進一步檢查，反而可能代表目前沒有發現危及生命的狀況，民眾不必因為很快就能返家而感到失望或不安。

魏智偉說，民眾對看完就回家的接受程度，取決於醫病是否建立足夠的信任。相較於門診醫師可能長期追蹤固定病人，急診醫師與患者往往是首次、甚至可能是唯一一次見面，必須在很短時間內建立信任並完成醫療溝通，醫師做好出院衛教與溝通，有助降低民眾不安與誤解。