樹保範圍擴大 民團籲審議效率也要跟上

新北市政府擬修正「新北市樹木保護自治條例」，將「群體樹林、綠籬及蔓藤」納入珍貴樹木保護範圍，台灣樹人會祕書長潘翰疆表示，肯定市府擴大樹木保護範疇，但現行樹保委員會審議效率有待改善空間，他以新店青潭國小6棵樹齡逾60年的老麵包樹為例，指出提報列入珍貴樹木後，歷經近2年才排入樹保委員會審議，經過陳抗才成功保下，應同步強化審議效率。

潘翰疆表示，過去樹木保護團體就曾以「群體樹木」概念提出申請，包括台北華光社區100多棵樹木、天母白屋美軍眷舍樹群、松菸文創旁樹群等案例，近年也有金華國中約15、16棵老椰子樹提出群體保護倡議。

潘翰疆認為，新北此次將群體樹林、綠籬及蔓藤明確納入條例，是樹木保護制度向前走的一步，但法制有了，實際執行也要跟上，他舉新店青潭國小護樹案為例，當時樹團與居民為爭取老樹保留，整理航照圖、文史資料，並在社區尋找耆老，完成6、7份耆老記憶訪談資料作為樹齡及歷史價值佐證，從提出申請到最後獲樹委會通過受保，歷時約2年。

潘翰疆指出，青潭國小案例最後能成功保樹，是透過養工處保留老樹、擴大樹穴並串聯成綠帶，同時兼顧人行道寬度及機車停車空間，才找到兼顧樹木、通行及停車的三贏方案，除了訂定保護標準，更應讓審議程序更加有效率。

潘建議，新北市應增加公民參與，包含將修法草案預告60天、召開公聽會，邀請護樹團體及相關專業人士參與討論，台北市過去修法曾採60天預告，相較之下新北此次第一次預告僅20天，「真的太短了」，恐怕讓民間團體來不及充分了解條文、整理意見。

潘翰疆表示，修法不應只有市府單方面提出版本，也應讓民間有充分參與及提出建議的空間，未來送進新北市議會審議後，台灣樹人會也將與護樹友善議員溝通，希望提出民間版本條文，納入配套修法討論，讓制度更加完整。