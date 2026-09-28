連假疏運 陳世凱呼籲：使用多元運具 不要都擠在同一個運具

交通部長陳世凱今出席高屏二快屏東端動土典禮，會前接受媒體聯訪。對於中秋連假交通疏運擠爆、接下來雙十、光復節連假如何因應？陳世凱說，準備量能絕對足夠，他也呼籲大家多使用多元運具，不要都擠在同一個運具上。

陳世凱說，中秋連假疏運目標希望每一天所有旅客，從返鄉、出遊到準備收假，需回到工作地點，能讓大家順利，這個部分24，25日，台鐵、高鐵、客運、港口與機場，所有轉運單位沒有任旅客有滯留現象。

陳世凱說，準備量能絕對足夠，24日看到相當多旅客擠在高鐵上，收假時候，大家可以分散一點，台鐵準備相當足夠量能車子，讓大家北返回到工作崗位，客運也準備充足量能，國道客運昨還有四到六成空位提供給大家。

陳世凱說，大家擔心是每次收假高鐵台中站，新烏日站會較擁擠，他也跟大家報告，大家覺得高鐵太壅擠，新烏日站有準備國道客運車次，高鐵擠不上去可以搭國道客運，台鐵在新烏日站也特別加派五列次，包含4列自強號，還有1列區間快車，準備足夠量能。

陳世凱呼籲大家，不管是返鄉，出遊，返回工作地，所需的交通運具與量能都相當足夠且多元，希望大家可以使用多元運具，不要大家都擠在同一個運具上

接下來的雙十、光復連假，陳世凱說，每次疏運交通部都是先準備充足量能，包含這次，也從AI預測整體運量，知道高鐵會創下歷史最高點，其實有從其他運具準備，「我們所有運具都準備足夠量能」也呼籲大家，可以使用多元運具，包含台鐵、高鐵，國道客運等，都是很好使用運具，不要集中在高鐵上。