連假疏運擠爆！交通部長在德國 陳世凱：坐鎮不是一定要坐在辦公室

中秋連假首日高鐵塞爆、國道成大型停車場，出遊返鄉成全民忍耐「逃難記」，交通部長陳世凱、高鐵董事長史哲在德國柏林出席軌道展。陳世凱今出席高屏二快屏東端動土典禮前，接受媒體聯訪，談到連假疏運，陳世凱說，「坐鎮過程中不是一定要坐在辦公室，而是有沒有辦法指揮整體疏運系統，將旅客送到想到達目的地」。

陳世凱說，25日清晨5時他就在台灣，中秋連假四天他人都在台灣，也到所有交通運具指揮，去看現場狀況， 24日即便在飛機上透過Wi-Fi讓他能線上坐鎮指揮，這完全沒有問題。

陳世凱說，感謝疏運團隊，今年中秋疏運創下歷年新高，高鐵達到34.8萬人次，歷年最高紀錄。高鐵疏運達最上限，一天兩百列次是服務最上限，交通部最大目標是不要讓旅客滯留，不要讓大家無法返鄉。24日第一天，25日第二天，都有達到這個目標，不管是在航空站，車站，高鐵，台鐵車站，客運車站，每一站都有把所有旅客疏運完畢，24日晚間大家順利回家，感謝第一線疏運夥伴們。

陳世凱強調，高鐵、台鐵使用人數相當多，都創下歷史紀錄的多，第一線夥伴聲嘶力竭疏導所有民眾能夠順利上車，這個過程看到所有同仁努力，交通部只有一個目標，讓返鄉旅客返鄉，這個目標有達成。

對於公務行程到德國，陳世凱說，確實他有既定公務行程到德國，史上第一次有台灣館參加世界最大軌道大展，對台灣來說是相當重大意義。另外，台積電歐洲廠在德國，明年開始量產，也就是說從今年底開始，會有大約幾千位台灣人進出德國，必須跟德國航班，航線，航點要增加，這次去也是要完成任務，這次也有德國民航單位會談也相當順利。

陳世凱說，希望能達到台灣人不管在世界哪個地方，需要疏運時候，交通部可以協助完成這樣目標。

至於坐鎮部分，陳世凱說，24日德國凌晨時間，他在交通的路上，10幾、20個小時，「我都一直在線上坐鎮指揮，」所有疏運過程，包含社群反應，高鐵、台鐵加車次。公路客運在宜蘭這一線相當多旅客排隊，也趕快拜託客運公司增加車次，把所有鄉親送回宜蘭。

「坐鎮過程中不是一定要坐在辦公室」，陳世凱說，而是有沒有辦法好好指揮整體疏運系統，把所有旅客安心送到所想到達目的地。