嘉義連3天上演「夕陽穿街」懸日幻景 錯過11月南投也可見

「懸日」是指太陽在升起或落下時，恰好出現在兩側高樓林立的街道底端的景象。中央氣象署預告，2026年9月29日（周二）至10月1日（周四）嘉義市西區民族路將可見到懸日美景，若錯過也不用緊張，下一次在11月7日至9日也能在南投縣看到「夕陽穿街」的夢幻奇景。

氣象署指出，夕陽在每日預報的中位時間到達街心位置，在沒有雲遮情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後約10分鐘均適合觀賞懸日景象。

根據氣象署2026年懸日預報，明（27日）17時11分至17時31分、周三17時15分至17時35分、周四17時18分至17時38分於嘉義市西區民族路（文化路以西）將可見懸日美景，夕陽將逐日較前1日晚3至4分鐘運行到達街道的中心，其仰角也較前1日稍低。

另外，根據氣象署也預報，下一次可見懸日美景時間為11月7日16時41分至17時1分、11月8日16時43分至17時3分、11月9日16時46分至17時6分，於南投縣南投市民族路（南陽路以西）也可見懸日美景，夕陽將逐日較前1日晚2至3分鐘運行到達街道的中心，其仰角也較前1日稍低。

氣象署提醒，夕陽到達街道視覺中心位置的時間，依觀測者位於街道不同點有些微差異；另也提醒，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼，民眾在街道觀賞懸日時，也要注意交通秩序的維持和自身的交通安全。