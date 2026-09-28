連假最後1日收假車潮湧現 省道17地雷路段恐壅塞

今天是中秋教師節連假最後1日也是收假日，預估開始有收假車潮湧現，省道包含北部台65線銜接國3土城交流道、南部台86線銜接仁德系統、台61線淡水至八里等17路段，恐有車多壅塞情況，其中玄寶大橋施工路段更需避開改走替代道路。

交通部公路局表示，昨（27日）省道部分路段有車多或壅塞情形，包含北部台2線萬里至大武崙、福隆-瑞濱路段，中部台14線霧社至觀音瀑布路段、61線福興至洋厝路段、台74線霧峰至大里路段，南部台9線新路至楓港路段、東部台9線蘇花路廊等。

國道客運部分，昨日西部國道客運共計行駛5320班次，疏運11萬5837人；東部國道客運路線共計行駛1734班次，疏運3萬4495人。今天是中秋節教師節連續假期放假第4日，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班。

公路局指出，今日預估有收假車潮湧現，省道易壅塞路段，有銜接國道快速公路的北部台65線銜接國3土城交流道、台64線銜接國3中和交流道；中部台74線銜接國3霧峰、快官交流道；南部台86線銜接仁德系統、歸仁交流道、台18線銜接國3中埔交流道等。

主要省道幹道包含台61線淡水至八里、鳳鼻至香山及竹南路段、台9甲線新店至烏來、台9線南迴公路及台1線水底寮至楓港等路段；觀光景點聯外道路的台2線福隆、萬里至大武崙及關渡至淡水路段、台3線大溪路段等，也都可能出現壅塞情況。

其中，台61線苗栗路段因玄寶大橋改建工程及平交路口立體化改善工程施工影響道路容量，預估會有車多壅塞情形，公路局已規畫疏運替代道路，以及設置指示標誌導引用路人，並於連續假期前及假期中持續加強宣導。

玄寶大橋施工路段94K+200~95K+400，南下主線及側車道封閉施工，以北上橋梁佈設車道供南下車輛通行。

平交路口改善施工路段99K+460（近苗8線）~101K+340（近苗11線），南下主線改道側車道，於99K大山交流道前縮減為1車道，由99K大山交流道匯出至側車道，通過苗8線、苗11線路口，由101K外埔交流道匯入主線繼續南下。

前述施工路段北向配置2快車道及1機慢車道供北返車流行駛，請用路人掌握即時路況資訊並多加利用替代道路，依循沿線資訊可變標誌（CMS）及改道指示標誌行駛，以避免塞在車陣中。

大眾運輸部分，公路局也請客運業者於115年中秋節教師節連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假也推出國道客運6折優惠措施。

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