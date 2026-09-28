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陳世凱：連假疏運無滯留 收假日量能充足籲分流

中央社／ 屏東縣28日電

今天是中秋節及教師節連假最後一天，交通部長陳世凱說，疏運量能均充足，連假期間沒有發生滯留現象，感謝第一線工作人員並呼籲民眾使用多元運具。

陳世凱今天出席「高雄屏東西向第二條快速道路」C1標新建工程動土典禮，對於媒體詢問連假疏運情形，陳世凱表示，高鐵運量於24日達34.8萬人次，創下歷史新高，也達到一天200列次的服務上限。

陳世凱說，這次疏運目標為「不讓旅客滯留」，連假首日及次日均有達成目標，航空站、高鐵與台鐵車站及客運等，均疏運完畢，讓民眾能順利返鄉或出遊，感謝第一線疏運工作人員。

至於外界關心連假期間指揮狀況，陳世凱提到，因既定公務行程赴德國出席柏林軌道展台灣館開幕，而台積電在德國的歐洲廠也預計明年進行量產，大概有幾千名台灣人將進出德國，相關需求增加，此次也與德國民航單位會談協調。

陳世凱強調，他在連假期間均有掌握所有疏運過程，24日在班機上，但也透過線上坐鎮指揮。

針對收假日，陳世凱提到，對於高鐵台中站可能出現擁擠等情形，已準備國道客運並加派台鐵列車疏運，呼籲民眾使用多元運具，包含高鐵、台鐵及國道客運等。

陳世凱 連假 台鐵

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