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國旅人潮翻倍！連假第3天仍有50萬人 國家風景區增136％、樂園飆158％

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
日月潭伊達邵碼頭與商圈連續兩日湧入旅客。圖／交通部觀光署提供
日月潭伊達邵碼頭與商圈連續兩日湧入旅客。圖／交通部觀光署提供

中秋暨教師節連假玩到第3天，國旅人潮仍沒有退，交通部觀光署統計，昨天國家風景區加上主題樂園單日仍有50萬1141人次，其中13處國家風景區遊客人次全數較去年中秋同序日成長，國家風景區總人次年增136.58%，主題樂園則大增158.85%；從山區、海岸、到樂園，連假後半段仍看得到密集出遊人潮。

觀光署指出，進一步看13處國家風景區，9月27日共吸引42萬293人次，較去年中秋同序日17萬7652人次增加24萬2641人次，其中更有10處遊客人次至少是去年同期2倍。

參山國家風景區以6萬2922人次居首，花東縱谷5萬1796人次、阿里山4萬921人次、雲嘉南濱海4萬868人次、日月潭3萬5999人次緊追在後。除了北觀、參山、西拉雅外，其餘10處成長幅度皆超過100%。

主題樂園同樣維持高檔，9月27日全台主題樂園共8萬848人次，較去年同期3萬1233人次增加158.85%；義大世界1萬4288人次、麗寶樂園1萬3462人次居前，小人國、六福村、劍湖山等也持續吸引家庭客。

值得注意的是，9月27日主題樂園總人次，還較前一天7萬8523人次再增2325人，顯示收假前一天，家庭客出遊熱度並未明顯降溫。

而且這波熱度並不是只有一天，觀光署表示，周六（26日）國家風景區與主題樂園遊客人數，合計達50萬8635人次，9月27日50萬1141人次，連續兩天到訪人數均上看50萬人次。對照連假首日觀光旅遊人次33萬9022人次，假期進入第2、3天後，旅遊人流明顯放大。

現場畫面也與人潮相互呼應，日月潭伊達邵碼頭與商圈連續兩日湧入旅客；阿里山森林鐵路、奮起湖可見鐵道與山城旅遊人潮；雲嘉南井仔腳瓦盤鹽田傍晚也有旅客一路停留等夕陽，東北角舊草嶺自行車道則有不少親子與騎乘旅客。

觀光署表示，這波中秋國旅熱，已從連假前的住宿預訂，真正轉成景區、樂園與活動現場的人流。

奮起湖車潮吸引不少旅遊人潮。圖／交通部觀光署提供
奮起湖車潮吸引不少旅遊人潮。圖／交通部觀光署提供

雲嘉南井仔腳瓦盤鹽田吸引不少旅客。圖／交通部觀光署提供
雲嘉南井仔腳瓦盤鹽田吸引不少旅客。圖／交通部觀光署提供

中秋暨教師節連假玩到第3天，國旅人潮仍沒有退。交通部觀光署統計，昨天國家風景區加上主題樂園單日仍有50萬1141人次。圖為鯉魚潭。圖／交通部觀光署提供
中秋暨教師節連假玩到第3天，國旅人潮仍沒有退。交通部觀光署統計，昨天國家風景區加上主題樂園單日仍有50萬1141人次。圖為鯉魚潭。圖／交通部觀光署提供

連假 國旅 國家風景區

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