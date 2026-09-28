中秋、教師節連假收假日蘇花北返車潮湧現 蘇花路廊北上尖峰到下午4時

中秋節與教師節連續假期進入最後一天，蘇花路廊北返車流持續增加。交通部公路局東區養護工程分局表示，截至今天上午10時，花蓮往宜蘭方向累積車流量已達3912輛，整體路況維持順暢，崇德至蘇澳北上行車時間約76分鐘，預估今天北上總車流量將達1萬2000輛，尖峰時段落在上午10時至下午4時。

東區養護工程分局統計，昨天為連假第3天，蘇花路廊自上午10時起北返車潮逐漸湧現，每小時車流量約1000至1100輛，直到晚間7時後才逐步減少，全天北上車流量達1萬5404輛。

今天為收假日，上午蘇花路廊全線交通狀況平穩，北上每小時車流量約600至700輛。截至上午10時，宜蘭往花蓮方向累積車流量1474輛，花蓮往宜蘭方向則達3912輛，顯示北返需求明顯高於南下車流。

在行車時間方面，目前台9線蘇花改路段雙向通行順暢，蘇澳至崇德雙向旅行時間均約76分鐘。東工分局依歷年連假疏運經驗研判，今天上午10時至下午4時將是北上車流高峰，交控中心持續啟動蘇花改大客車優先措施，並透過號誌調控及警力引導，維持交通秩序與行車效率。

東工分局提醒駕駛人，出發前應先檢查車況，進入蘇花改隧道前務必開啟頭燈，並收聽警廣FM101.3掌握最新路況，同時注意沿線CMS資訊看板及車道管制號誌。收假返程期間切勿疲勞駕駛，如有精神不濟情形，應適時進入休息區或加油站休息，必要時更換駕駛，共同維護行車安全。