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周四起東北季風增強北部、東半部轉雨 一張圖看雨怎麼下
今天是中秋教師節4天連假收假日，中央氣象署預報員蔡伊其上午指出，到周三各地天氣晴到多雲，包括大台北等局部地區高溫上看36度。周四至下周日東北季風增強影響，北部及東半部降雨增加，高溫略為下降，午後山區及南部地區也有短暫雨。
蔡伊其表示，周三前晴朗穩定，午後山區零星雨。周四起東北季風增強，北部、東半部雲量增加，降雨逐漸明顯。目前台灣附近雲量偏少，未來三天都是晴朗穩定，位於琉球東方300公里的舒力基颱風未來往東北方向移動，對台灣天氣沒有影響。
蔡伊其指出，周四起東北季風增強，周五至下周日受東北季風影響，迎風面降雨增加。周四、周五桃園以北、宜蘭及花蓮降雨增加，午後西半部山區及南部地區有局部短暫陣雨。周六水氣減少，基隆北海岸、宜蘭有零星雨，午後山區及南部地區有局部短暫陣雨；下周日水氣再增加，北部、東半部有局部短暫陣雨，午後山區及南部地區仍有局部短暫陣雨。
溫度方面，蔡伊其表示，未來三天西半部高溫明顯，北部及中南部約34至35度，局部更有36度。周四起北部高溫降為30度左右，低溫降幅不明顯，仍有25至26度。
此外，蔡伊其提醒，周三前適逢年度大潮，新北至彰化沿海、澎湖漲潮期間水位偏高，要留意海水倒灌情形。
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