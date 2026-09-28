快訊

不限用途貸款藏眉角！拿股票借錢前 先搞懂補錢紅線

亞運射擊／中華隊女團25公尺手槍奪銅！田家榛個人排第5下午續拚獎牌

南亞科擴廠傳棄雲林選屏東 張麗善：可見周春米比劉建國重要

聽新聞
0:00 / 0:00

周四起東北季風增強北部、東半部轉雨 一張圖看雨怎麼下

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周四至下周日東北季風南下影響，北部及東半部降雨增加。聯合報系資料照
周四至下周日東北季風南下影響，北部及東半部降雨增加。聯合報系資料照

今天是中秋教師節4天連假收假日，中央氣象署預報員蔡伊其上午指出，到周三各地天氣晴到多雲，包括大台北等局部地區高溫上看36度。周四至下周日東北季風增強影響，北部及東半部降雨增加，高溫略為下降，午後山區及南部地區也有短暫雨。

蔡伊其表示，周三前晴朗穩定，午後山區零星雨。周四起東北季風增強，北部、東半部雲量增加，降雨逐漸明顯。目前台灣附近雲量偏少，未來三天都是晴朗穩定，位於琉球東方300公里的舒力基颱風未來往東北方向移動，對台灣天氣沒有影響。

蔡伊其指出，周四起東北季風增強，周五至下周日受東北季風影響，迎風面降雨增加。周四、周五桃園以北、宜蘭及花蓮降雨增加，午後西半部山區及南部地區有局部短暫陣雨。周六水氣減少，基隆北海岸、宜蘭有零星雨，午後山區及南部地區有局部短暫陣雨；下周日水氣再增加，北部、東半部有局部短暫陣雨，午後山區及南部地區仍有局部短暫陣雨。

溫度方面，蔡伊其表示，未來三天西半部高溫明顯，北部及中南部約34至35度，局部更有36度。周四起北部高溫降為30度左右，低溫降幅不明顯，仍有25至26度。

此外，蔡伊其提醒，周三前適逢年度大潮，新北至彰化沿海、澎湖漲潮期間水位偏高，要留意海水倒灌情形。

天氣提醒。圖／中央氣象署提供
天氣提醒。圖／中央氣象署提供

一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

把握好天氣！周四起東北季風增強 北部、東半部轉雨連下一周

好天氣到周三 周四東北季風增強迎風面降雨多

今連假收假日天氣晴朗適合出遊 周四起迎風面降雨增

連假收假日天氣穩定 這日起變天「2地降雨機率增加」

相關新聞

把握好天氣！周四起東北季風增強 北部、東半部轉雨連下一周

把握好天氣！今起到周三各地晴朗偏熱，周四起東北季風漸起，迎風面及午後降雨增，到10月7日東北季風持續影響，水氣增加，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨。

跌一跤反而救命！60多歲男撞斷肋骨 意外揪出1.5公分肺腺癌

不小心跌倒，竟意外救了一命。胸腔外科醫師謝義山在臉書分享，一名60多歲男子因跌倒撞傷右胸，到醫院急診檢查，原本只發現第9、第10根肋骨骨折，沒想到後續追蹤影像時，醫師卻在右上肺發現一顆約1.5公分的腫瘤。進一步檢查後證實為早期肺腺癌，所幸尚未轉移，男子接受手術後3天便順利出院。

周四起東北季風增強北部、東半部轉雨 一張圖看雨怎麼下

今天是中秋教師節4天連假收假日，中央氣象署預報員蔡伊其上午指出，到周三各地天氣晴到多雲，包括大台北等局部地區高溫上看36度。周四至下周日東北季風增強影響，北部及東半部降雨增加，高溫略為下降，午後山區及南部地區也有短暫雨。

4天連假國5恐怖塞車夜！塞到今天凌晨2:30才紓解 北宜公路也塞

短天期或是天數長的連假，塞車都還好，4天連假就備受考驗。國5北上車流昨晚塞爆，許多用路人在網路貼文留言哀號「都塞2小時了，還進不了國5雪隧」，有人改走北宜公路一樣也遇到塞車，國5直到今天凌晨2點半才紓解龐大車流。

孩子發燒幾度要送醫？醫：別只盯體溫計「4大狀況」更重要

連假期間不少家庭安排出國、返鄉或國內旅遊，但對有小孩的家庭來說，最怕的就是人在外地，孩子突然開始發燒。尤其半夜發燒、附近又不熟悉醫療環境，家長往往一下就慌了：「到底要不要趕快吃退燒藥？」「燒到幾度一定要送醫？」

國泰航空杜拜、利雅得航班停飛至明年1月 受影響旅客可退款

因應中東局勢的最新發展，國泰航空今宣布，往返杜拜及利雅得的客運航班，將取消至2027年1月31日，受影響的旅客可以重新預訂機票、更改航點及申請退款。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。