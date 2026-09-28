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近6成民眾逛建國花市自備環保袋 彭啓明：剩4成減塑深水區難推

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部去年8月開始在台北市建國假日花市推動減塑示範行動，並推動「三袋同行」 ，今年3月推動「三袋同行、減塑升級」活動，擴大二手袋到攤商端並結合數位點數，提供民眾自備環保袋的誘因。圖／聯合報系資料照
環境部去年8月開始在台北市建國假日花市推動減塑示範行動，並推動「三袋同行」 ，今年3月推動「三袋同行、減塑升級」活動，擴大二手袋到攤商端並結合數位點數，提供民眾自備環保袋的誘因。圖／聯合報系資料照

環境部去年8月起啟動建國花市減塑示範行動，並於今年3月升級「三袋同行 減塑可行」（自備袋、循環袋、二手袋），擴大二手袋到攤商端並結合數位點數，目標提高國人不塑購物的比率。根據最新統計，目前已近6成民眾逛花市自備環保袋。環境部長彭啓明表示，今年度傳統媒體預算僅200多萬，坦言長輩等族群僅靠現行媒體傳播方式較難觸及，接下來4成的減塑深水區會有一定難度。

建國花市「三袋同行」減塑政策自備袋，鼓勵民眾自行攜帶環保袋、購物袋裝戰利品，當民眾忘記帶袋子時，可至花市指定地點免費借用專屬循環袋；另攤商不主動提供一次性塑膠袋，改為優先提供現場回收的二手袋；此外，花市也配合推動舊塑膠花盆回收及「袋袋箱傳」行動，讓資源循環利用。

根據環境部統計，自去年推動至今年7月，這1年來建國花市民眾自備購物袋的比率已從1.57%提高至50%以上，而根據建國花市最新統計，目前已有近6成民眾逛花市自備環保袋。

「推動減少使用一次性的塑膠袋很不容易，從文化改變最重要」，彭啓明受訪指出，這樣的自備環保袋比率比預期中還要高很多，但從自己的觀察來看，許多傳統的長輩或是外國人，日常使用塑膠袋習以為常，這樣生活方式也已數十年了，確實不容易改變，接下來的4成將是最不容易的減塑深水區，而花市自備環保袋比率要到7至8成才算成功。

彭啓明進一步指出，如何讓大家有意識的改變，有更好的觸及影響會是關鍵，但以長輩族群來看，這些人並不是新興網路媒體可以觸及到的，然而環境部今年度廣宣預算只有200多萬，如果想在捷運、報紙、廣播等來下廣告，就只能另尋他路，例如結合公益方式，在建國花市周邊如大安森林公園等，藉此觸及到各族群。

看守台灣協會秘書長謝和霖認為，經常去逛花市的人才會知道有自備環保袋的減塑活動，否則花市不會是每個人常常會去的地方，逛建國花市的外國人也不見得在自己國內會常常使用塑膠袋，老人家也可能是遠道而來，應該要擴大示範減塑的範圍，否則侷限在花市，影響範圍還是有限。

減塑 彭啓明

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