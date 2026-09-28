快訊

葉宏蔚、詹又蓁混雙4強止步 台灣亞運羽球一銅作收

高雄鳳山歇業SPA館喋血釀1死2傷慘劇 死者生前負傷逃百公尺畫面曝

俞大㵢受訪CBS：籲美盡快交付對台軍售 秀飛虎隊照片糾正川習歷史觀

聽新聞
0:00 / 0:00

4天連假國5恐怖塞車夜！塞到今天凌晨2:30才紓解 北宜公路也塞

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國5北上昨天塞爆，雪隧前成了燈火通明的大停車場，直到今天凌晨二點半才紓解車流。圖／翻攝自1968系統
國5北上昨天塞爆，雪隧前成了燈火通明的大停車場，直到今天凌晨二點半才紓解車流。圖／翻攝自1968系統

短天期或是天數長的連假塞車都還好，4天連假就備受考驗。國5北上車流昨晚塞爆，許多用路人在網路貼文留言哀號「都塞2小時了，還進不了國5雪隧」，有人改走北宜公路一樣也遇到塞車，國5直到今天凌晨2點半才紓解龐大車流。

今天還是塞，國5在上午8時許已經啟動北上匝道號誌儀控管制。一般連假收假日或收假日前一天晚上，國5大約塞到凌晨1點左右，但昨晚塞得非常嚴重，國5雪隧前成了燈火通明的大停車場，直到今天凌晨都還呈現「紫爆」，進入雪隧前的車流時速只有10公里。

有網友塞到無可奈何，上網留言「這輩子絕對不要在假日期間和雪隧打交道，為什麼從礁溪上交流道，塞了二小時還進不了雪隧」；運將也被塞在路上， 留言「客人包車原本下午2點回程，後來去蘇澳冷泉悠哉一下，從此踏上不歸路，客人在車上爽唱3小時，以後不敢了」。

有人「放棄國五，選擇九彎十八拐」，結果北宜公路也是塞到動彈不得，網友說「2個小時了，還在北宜公路」。

高公局坪林行控中心以經驗法則研判，短期的連假出遊人數少，長天期的連假可以分散北返車流，都不致於塞得太嚴重，這次中秋與教師節連假共4天考驗大，最容易塞在收假日的前一天，用路人必須有心理準備。

今天國5於上午8時出現車流，目前北上的主線及各匝道都已經開啟號誌燈的匝道儀控，雪隧前回堵約3至4公里，下午1時起有北上高乘載管制，預估仍會塞到今天晚上，但不致於到隔天凌晨，請用路人留意行車狀況，耐心等候。

國5北上昨天塞爆，雪隧前成了燈火通明的大停車場，直到今天凌晨二點半才紓解車流。圖／翻攝自1968系統
國5北上昨天塞爆，雪隧前成了燈火通明的大停車場，直到今天凌晨二點半才紓解車流。圖／翻攝自1968系統

今天是中秋與教師節連假收假日，北返車流已經開始塞，國5北上各交流道都已經啟動匝道儀控。圖／翻攝自1968系統
今天是中秋與教師節連假收假日，北返車流已經開始塞，國5北上各交流道都已經啟動匝道儀控。圖／翻攝自1968系統

今天凌晨的國5北返，呈現紫爆時速只有10公里。 圖／翻攝自1968系統
今天凌晨的國5北返，呈現紫爆時速只有10公里。 圖／翻攝自1968系統

國5北上昨天塞爆，雪隧前成了燈火通明的大停車場，直到今天凌晨二點半才紓解車流。圖／翻攝自1968系統
國5北上昨天塞爆，雪隧前成了燈火通明的大停車場，直到今天凌晨二點半才紓解車流。圖／翻攝自1968系統

塞車 連假 北宜公路

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

收假車潮湧現 國5北向宜蘭至坪林上午恐塞

中秋連假收假日估北返車潮湧現 11路段恐壅塞

中秋教師節連假第3天 高公局預估湧現北返車潮、13路段易塞

連假第3天湧北返車潮！1小時逾2300車次 屏警啟動台1線楓港段調撥分流

相關新聞

把握好天氣！周四起東北季風增強 北部、東半部轉雨連下一周

把握好天氣！今起到周三各地晴朗偏熱，周四起東北季風漸起，迎風面及午後降雨增，到10月7日東北季風持續影響，水氣增加，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨。

跌一跤反而救命！60多歲男撞斷肋骨 意外揪出1.5公分肺腺癌

不小心跌倒，竟意外救了一命。胸腔外科醫師謝義山在臉書分享，一名60多歲男子因跌倒撞傷右胸，到醫院急診檢查，原本只發現第9、第10根肋骨骨折，沒想到後續追蹤影像時，醫師卻在右上肺發現一顆約1.5公分的腫瘤。進一步檢查後證實為早期肺腺癌，所幸尚未轉移，男子接受手術後3天便順利出院。

4天連假國5恐怖塞車夜！塞到今天凌晨2:30才紓解 北宜公路也塞

短天期或是天數長的連假，塞車都還好，4天連假就備受考驗。國5北上車流昨晚塞爆，許多用路人在網路貼文留言哀號「都塞2小時了，還進不了國5雪隧」，有人改走北宜公路一樣也遇到塞車，國5直到今天凌晨2點半才紓解龐大車流。

孩子發燒幾度要送醫？醫：別只盯體溫計「4大狀況」更重要

連假期間不少家庭安排出國、返鄉或國內旅遊，但對有小孩的家庭來說，最怕的就是人在外地，孩子突然開始發燒。尤其半夜發燒、附近又不熟悉醫療環境，家長往往一下就慌了：「到底要不要趕快吃退燒藥？」「燒到幾度一定要送醫？」

連假最後一天別只補眠 專家教運動調回上班模式

中秋及教師節連假最後一天，不少人想趁機補眠。長期推廣毛巾操的醫師呂紹達表示，收假日最重要的不是拚命補眠，而是把生理時鐘調...

近6成民眾逛建國花市自備環保袋 彭啓明：剩4成減塑深水區難推

環境部去年8月起啟動建國花市減塑示範行動，並於今年3月升級「三袋同行 減塑可行」（自備袋、循環袋、二手袋），擴大二手袋到攤商端並結合數位點數，目標提高國人不塑購物的比率。根據最新統計，目前已近6成民眾逛花市自備環保袋。環境部長彭啓明表示，今年度傳統媒體預算僅200多萬，坦言長輩等族群僅靠現行媒體傳播方式較難觸及，接下來4成的減塑深水區會有一定難度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。