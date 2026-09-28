4天連假國5恐怖塞車夜！塞到今天凌晨2:30才紓解 北宜公路也塞

短天期或是天數長的連假，塞車都還好，4天連假就備受考驗。國5北上車流昨晚塞爆，許多用路人在網路貼文留言哀號「都塞2小時了，還進不了國5雪隧」，有人改走北宜公路一樣也遇到塞車，國5直到今天凌晨2點半才紓解龐大車流。

今天還是塞，國5在上午8時許已經啟動北上匝道號誌儀控管制。一般連假收假日或收假日前一天晚上，國5大約塞到凌晨1點左右，但昨晚塞得非常嚴重，國5雪隧前成了燈火通明的大停車場，直到今天凌晨都還呈現「紫爆」，進入雪隧前的車流時速只有10公里。

有網友塞到無可奈何，上網留言「這輩子絕對不要在假日期間和雪隧打交道，為什麼從礁溪上交流道，塞了二小時還進不了雪隧」；運將也被塞在路上， 留言「客人包車原本下午2點回程，後來去蘇澳冷泉悠哉一下，從此踏上不歸路，客人在車上爽唱3小時，以後不敢了」。

有人「放棄國五，選擇九彎十八拐」，結果北宜公路也是塞到動彈不得，網友說「2個小時了，還在北宜公路」。

高公局坪林行控中心以經驗法則研判，短期的連假出遊人數少，長天期的連假可以分散北返車流，都不致於塞得太嚴重，這次中秋與教師節連假共4天考驗大，最容易塞在收假日的前一天，用路人必須有心理準備。

今天國5於上午8時出現車流，目前北上的主線及各匝道都已經開啟號誌燈的匝道儀控，雪隧前回堵約3至4公里，下午1時起有北上高乘載管制，預估仍會塞到今天晚上，但不致於到隔天凌晨，請用路人留意行車狀況，耐心等候。

國5北上昨天塞爆，雪隧前成了燈火通明的大停車場，直到今天凌晨二點半才紓解車流。圖／翻攝自1968系統

今天是中秋與教師節連假收假日，北返車流已經開始塞，國5北上各交流道都已經啟動匝道儀控。圖／翻攝自1968系統

今天凌晨的國5北返，呈現紫爆時速只有10公里。 圖／翻攝自1968系統