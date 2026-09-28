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收假日乘車人潮湧現 高鐵籲民眾避開午後超尖峰時段、分流搭車

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

面對28日連假收假日超尖峰人潮，台灣高鐵呼籲，自由座旅客務必避開今日下午至晚間的超尖峰時段，盡量分流搭乘，並請對號座旅客包容體諒，配合高鐵人員引導，共同維持疏運秩序。

針對部分旅客反映商務車廂出現自由座旅客站立情形，高鐵公司重申，開放對號座車廂供自由座旅客站立時，「不包括商務車廂」，車上也將持續廣播勸導自由座旅客不得進入商務車廂站立。

高鐵公司統計，9月24日至26日期間，部分自由座旅客曾進入商務車廂站立，經車上人員勸導後，多數旅客均離開，僅有6班次、約30名自由座旅客因玄關已無空間，才在商務車廂站立。對此，高鐵公司表示深感抱歉，後續將持續加強車上勸導，落實相關規定。

高鐵公司表示，台灣高鐵肩負西部走廊骨幹運輸功能，尤其傳統節慶期間，旅客返鄉需求增加，更加倚賴高鐵快速、便捷及高運量的服務。此次連假疏運人潮再創高峰，高鐵除持續優化相關疏運措施，也呼籲旅客相互體諒，配合分流及現場引導，讓節慶疏運順利完成。

高鐵 自由座

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