收假車潮湧現 國5北向宜蘭至坪林上午恐塞

中秋節、教師節連假28日進入最後一天，收假車潮陸續湧現，高速公路局預估今日全日交通量約105萬車公里，其中上午壅塞熱點以國5北向宜蘭至坪林路段為主，呼籲用路人提早出發。高公局表示，西部國道北向用路人，南部地區建議上午9時前、中部地區中午12時前出發；國5北向則建議盡量於上午9時前出發，以避開車潮。

高公局統計，27日全日交通量達1.158萬車公里，約為年平均平日9,300萬車公里的1.2倍；國5交通量則達310萬車公里，為年平均平日260萬車公里的1.2倍。昨日國5北向頭城至坪林路段直到今日凌晨2時才逐漸紓解，其餘路段則在晚間11時後大致恢復順暢。

截至今日上午5時，交通量已達850萬車公里，是年平均平日400萬車公里的2.1倍；截至上午7時，全國交通量進一步達1,260萬車公里，目前全台道路大致正常。

高公局指出，今日將實施多項國道疏運措施，包括中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口實施高乘載管制，另搭配單一費率、國3新竹系統至燕巢系統單一費率再8折、開放路肩及匝道儀控等措施疏導車流。

公路局表示，今日省道也將迎來收假車潮，易壅塞路段包括銜接國道的台65線土城交流道、台64線中和交流道、台74線霧峰及快官交流道、台86線仁德系統及歸仁交流道，以及台18線中埔交流道等；主要省道則包括台61線淡水至八里、鳳鼻至香山及竹南路段、台9甲線新店至烏來、台9線南迴公路及台1線水底寮至楓港等。

此外，台61線苗栗路段因玄寶大橋改建及平交路口立體化改善工程施工，道路容量受影響，公路局預估今日將有車多壅塞情形，已規劃替代道路並設置指示標誌，呼籲用路人留意沿線CMS及改道資訊，提前分流。

為因應收假車潮，高公局與公路局也成立「公路聯合疏運中心」，共同監控連假路況並即時協調應變，整合國道、省道及快速公路交通資訊，提供管制措施、壅塞預測及行車建議。

公路局指出，昨（27）日西部國道客運共行駛5,320班次，疏運11萬5,837人；東部國道客運行駛1,734班次，疏運3萬4,495人。此次連假國道客運推出6折優惠，另搭配TPASS 2.0回饋及綠色運輸服務平台優惠，最高可享4折，鼓勵民眾收假返家多利用公共運輸。

高公局也提醒，用路人出發前應先檢查車況並養足精神，行車時繫妥安全帶、全程注意前方路況，即使使用ADAS等輔助駕駛系統，仍不得過度依賴，必要時應立即介入操控，以確保行車安全。