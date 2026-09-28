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今收假日國5北向紫爆 高公局下午起實施高乘載管制

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中秋教師節連假收假日，北返高峰。國道示意圖。聯合報系資料照
中秋教師節連假收假日，北返高峰。國道示意圖。聯合報系資料照

今日為中秋節及教師節連續假期收假日，北返高峰，國5宜蘭到頭城北向路段紫爆，時速只有19公里，高公局下午13時起進行高乘載管制

高公局指出，國道昨日(27日)全日交通量為 115.8百萬車公里，為年平均平日 (93百萬車公里)之1.2倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日(2.6百萬車公里)之1.2倍，昨日路況除國5北向頭城至坪林路段於今日2時逐漸紓解外，其餘路段於23時後大致順暢。

今日0-5時交通量為8.5百萬車公里，為年平均平日(4.0百萬車公里)之2.1倍；預估今日交通量為105百萬車公里。高公局表示，截至上午7時，國道交通量為12.6百萬車公里。

今日相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。預判今日上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭至坪林等路段。

高公局 高乘載管制

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