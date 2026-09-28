跌一跤反而救命！60多歲男撞斷肋骨 意外揪出1.5公分肺腺癌

不小心跌倒，竟意外救了一命。胸腔外科醫師謝義山在臉書分享，一名60多歲男子因跌倒撞傷右胸，到醫院急診檢查，原本只發現第9、第10根肋骨骨折，沒想到後續追蹤影像時，醫師卻在右上肺發現一顆約1.5公分的腫瘤。進一步檢查後證實為早期肺腺癌，所幸尚未轉移，男子接受手術後3天便順利出院。

謝義山表示，這名患者因跌倒撞到右胸，前往醫院急診，電腦斷層顯示第9、第10根肋骨骨折，因此急診先開立止痛藥，並請患者後續到胸腔外科門診追蹤。他坦言，原本認為單純肋骨骨折並沒有太多需要特別處理之處，但在重新把電腦斷層影像從頭到尾看過一遍時，卻意外發現右上肺有一顆約1.5公分、呈圓形的病灶，「不是骨折會有的東西」。

雖然患者當時是為了肋骨骨折來就醫，但謝義山指出，相較於斷掉的肋骨，肺裡這顆腫瘤反而更需要進一步處理。尤其患者當時完全沒有任何不舒服，也沒有出現明顯呼吸道症狀。謝義山隨後往前追查患者過去的影像，發現2年前的一張胸部X光中，其實已經隱約看得到這顆腫瘤，只是當時體積更小、位置也不明顯，在一般X光影像上很容易被忽略。這2年之間，腫瘤則持續慢慢長大。

他直言，若這次患者不是剛好跌了一跤、接受電腦斷層檢查，這顆腫瘤恐怕還會繼續生長，「這就是肺癌難纏的地方」，早期往往不痛不癢，也可能沒有咳嗽或呼吸困難等症狀，患者很難自行察覺。

後續謝義山替患者安排胸腔鏡手術，沒想到手術進行時，又發現肋膜上出現部分病灶。由於原本肺部腫瘤的位置靠近肋膜，當下也一度擔心癌細胞可能已經破出去或轉移至肋膜。醫療團隊隨即取下腫瘤進行冷凍切片。經過檢驗後，確認病灶為右上肺肺腺癌，但所幸肋膜上的異常並非癌症轉移，癌症仍屬早期。

確認結果後，團隊依照原定計畫切除右上肺，並進行淋巴結廓清。謝義山解釋，淋巴結是癌細胞可能優先轉移的部位，因此手術時一併清除並送化驗，可協助判斷癌症是否已向外擴散，也有助於確認期別及後續治療方向。手術過程順利，患者術後第3天便順利出院。

藉由這起案例，謝義山也提醒，早期肺癌往往幾乎沒有明顯症狀，患者可能不痛、不喘、也不咳嗽，等到身體真正出現感覺時，病程可能已經進一步發展。若能在腫瘤仍小、尚未擴散時發現並接受治療，相對更有機會處理。

回頭看這起病例，謝義山也直呼患者相當幸運，「跌了一跤，反而讓腫瘤在還來得及的時候被發現」。他感嘆，有時候看似倒楣的意外，反而會讓人提早接受原本不會去做的檢查，也因此抓住治療時機。

78歲日本醫師鎌田實曾表示，高齡者不一定需要固定接受完整全身健檢，可依個人健康狀況、生活責任與人生規畫選擇檢查項目。若仍肩負工作、家庭或重要職務，則可考慮較完整的健檢或癌症篩檢。

相較全面性健檢，鎌田實更重視癌症篩檢，特別點名乳癌、子宮頸癌、肺癌、大腸癌與胃癌。若能提高篩檢率，有助於早期發現、降低後期治療負擔，也可能減少龐大醫療支出；重點不是「什麼都檢查」，而是選擇真正有意義的項目。